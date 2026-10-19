¿Juega Paredes? La posible formación de Boca para la revancha contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Este martes por la noche, Boca visita a Vasco da Gama por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Maracaná es determinante ya que define al clasificado a la final, que luchará por el título el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena ultima detalles…

Cabe recordar que los brasileños ganaron 1-0 en La Bombonera, lo que obliga al conjunto de la ribera a conseguir un triunfo para estirar la serie a la tanda de los penales como mínimo. Por ese motivo, el Xeneize está obligado a darlo vuelta en Río de Janeiro, a pesar de que acumula 11 encuentros consecutivos sin conocer la victoria en Brasil.

Los futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que todo indica que Leandro Paredes será titular. A pesar de que solamente habrán pasado 11 días desde que sufrió el desgarro contra Instituto de Córdoba, el capitán aceleró los tiempos de su recuperación y pidió jugar la revancha contra Vasco da Gama para intentar revertir la serie de las semifinales y clasificar a la final de la Copa Sudamericana.

De hecho, fue exigido y respondió bien durante la práctica que se llevó a cabo en el predio de Flamengo este lunes por la mañana, lo que significó el último entrenamiento antes del partido. Así las cosas, el mediocampista estaría desde el arranque sobre el campo de juego del Estadio Maracaná, aunque esté arriesgando su físico más de la cuenta.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

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Por otro lado, Alan Velasco y Sebastián Villa pelean por un lugar. El volante creativo dejó atrás la molestia muscular que padeció a principio de mes, mientras que el colombiano se recuperó del esguince de tobillo. En ese sentido, Arruabarrena debe definir quién será titular, pese a la diferencia de características que aportarían al equipo.

La posible formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Sebastián Villa.

Los futbolistas titulares de Boca Juniors.