Boca debe romper la peor racha de su historia en Brasil para clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026

El Xeneize perdió 1-0 la ida y está obligado a ganarle la revancha a Vasco da Gama para seguir con vida en la competición.

Este martes por la noche, Boca visita a Vasco da Gama por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Maracaná es determinante ya que define al clasificado a la final, que luchará por el título. En ese sentido, el Xeneize debe romper su peor racha negativa en Brasil para avanzar de ronda.

Cabe recordar que los brasileños ganaron 1-0 en La Bombonera, lo que obliga al conjunto de la ribera a conseguir un triunfo para estirar la serie a la tanda de los penales como mínimo. Por ese motivo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena están obligados a sellar una victoria que le permita seguir con vida, pero esta vez con la dificultad extra de ser de visitante.

Los futbolistas titulares de Boca Juniors. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca acumula 11 partidos seguidos sin ganar en Brasil. Esta estadística no es aislada, sino que se trata de la peor racha histórica, debido a que nunca había alcanzado semejante cantidad de encuentros consecutivos sin conocer el triunfo. Así las cosas, para conseguir la clasificación a la final, el Xeneize debe romper su récord negativo.

De hecho, la última victoria fue el 2 de diciembre de 2020 por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando venció 1-0 a Inter de Porto Alegre. Sin ir más lejos, también es muy recordado porque aquella noche Carlos Tevez homenajeó a Diego Armando Maradona con una camiseta histórica, apenas unos días después de su fallecimiento.

Publicidad

Bien es clave decir que Boca está obligado a ganarle a Vasco da Gama, ya que de lo contrario quedará eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en instancia de semifinales. Vale resaltar que un triunfo por la mínima estira la serie a los penales, mientras que una victoria por 2 o más goles de diferencia, le brinda el boleto a la final del certamen continental.

Un dato importante a tener en cuenta es que esta estadística incluye la final de la Copa Libertadores 2023, como el compromiso más destacado de la racha adversa. En el partido decisivo de aquella edición, Boca cayó 2-1 ante Fluminense en el Estadio Maracaná en tiempo extra. Además, no regresó a dicho recinto hasta esta revancha contra Vasco da Gama.

Fluminense venció a Boca en la final de la Copa Libertadores 2023. (Getty Images)

Publicidad

Todos los partidos de la racha negativa de Boca en Brasil