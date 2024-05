Fortaleza le empató sobre la hora a Boca en la Bombonera y de esa forma el equipo de Diego Martínez quedó prácticamente sentenciado al segundo puesto de su grupo en la Copa Sudamericana (salvo que en la última fecha Fortaleza caiga de local con Sportivo Trinidense y Boca venza a Nacional Potosí, un rival que también buscará su clasificación).

Eso quiere decir que para entrar a los Octavos de Final de la segunda competencia en orden de importancia a nivel clubes de Conmebol, por el momento, el conjunto azul y oro tendrá que disputar los play off. Una instancia de duelos a ida y vuelta, en el que definiría como visitante, contra uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cómo se confeccionan los cruces? La organización de ambos torneos ordenará una tabla de posiciones con los puntajes y la diferencia de gol. El primer mejor tercero de la Libertadores chocará contra el octavo segundo de la Sudamericana, el segundo mejor tercero con el séptimo segundo y así sucesivamente.

Con esta nivelación, Boca, luego de empatar con Fortaleza y a falta de una jornada, se ubica con 8 unidades y diferencia de gol 0 como el sexto segundo de la Copa Sudamericana. Por encima tiene a Corinthians con 10 (+9), a Independiente Medellín con 10 (+5), a Sportivo Ameliano con 10 (+3), a Cuiabá con 9 (+5) y a Bragantino con 9 (0). Y por debajo tiene a Cruzeiro con 6 (+3) y a Delfín con 5 (+1).

El empate de Kervin Andrade que ubica a Boca muy cerca del repechaje para los Octavos de Final de la Copa Sudamericana.

Así, el Xeneize debería enfrentarse con el Colo Colo de Jorge Almirón, el tercer mejor tercero de la Copa Libertadores (con 5 puntos y -1), en el repechaje para los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Tal como se aclaró anteriormente, el primer encuentro sería en la Bombonera y el segundo en el Monumental David Arellano de Santiago de Chile. No obstante, en la última fecha de cada competencia las fichas se podrían mover.

Hasta entonces, el conjunto chileno se ubica por debajo de Palestino con 7 puntos (-3) y de Universitario con 5 (-1) -anotó un gol más que Colo Colo, por eso se posiciona segundo-. El resto, Estudiantes con 4 (-1), Rosario Central con 4 (-1), Independiente del Valle con 4 (-2), Libertad con 4 (-2) y Barcelona de Guayaquil con 2 (-4).

Así están quedando los emparejamientos de los play off para los Octavos de Final de la Copa Sudamericana

Palestino vs. Delfín; Universitario vs. Cruzeiro; Colo Colo vs. Boca; Estudiantes de La Plata vs. Bragantino; Rosario Central vs. Cuiabá; Independiente del Valle vs. Sportivo Ameliano; Libertad vs. Independiente Medellín y Barcelona SC vs. Corinthians.

Boca todavía tiene chances de quedar como primero del Grupo D de la Copa Sudamericana

Boca, en la última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, debe recibir en la Bombonera a Nacional Potosí. Si gana y Fortaleza cae en el Estádio Castelão con Trinidense, el elenco de Diego Martínez queda primero y no necesitará revalidar su lugar en el repechaje para avanzar a los Octavos de Final. No obstante, se presume algo bastante improbable que el conjunto brasileño de Juan Pablo Vojvoda tropiece como anfitrión ante los guaraníes.

Además, en caso de que Fortaleza empate, el Xeneize debería ganarle por 7 goles a Nacional Potosí para, ante la igualdad de unidades, quedar primero por mejor diferencia de goles. Cabe aclarar que el equipo boliviano acumula 7 puntos y llega al encuentro en Buenos Aires con chances de clasificar.