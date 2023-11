Kempes explicó por qué Cavani todavía no rindió en Boca: "No me sorprende"

La llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors generó una enorme ilusión en todos y cada uno de los hinchas Xeneizes. Es que se trata de uno de los delanteros más destacados de globo terráqueo en las últimas décadas que incluso llegó a ser considerado por muchos como el refuerzo extranjero más importante de toda la historia de la máxima categoría de Argentina.

Sin embargo, lo cierto es que el delantero surgido de las divisiones inferiores de Danubio y con pasado en Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia todavía no pudo mostrar su mejor versión en Boca. Inclusive, Cavani no pudo hacer nada para que el Xeneize alcance su máximo objetivo: hacerse con el título en la CONMEBOL Libertadores.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena para brindar sus sensaciones y explicar por qué todavía Cavani, de 36 años de edad, no rindió de la forma esperada en Boca fue el mismísimo Mario Alberto Kempes, un campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 y de pasado extraordinario en Valencia, precisamente donde acaba de militar el uruguayo.

“Goleador nato y todo lo que quieras, pero en los últimos tiempos se ha dedicado más a la pelea futbolística de ayudar más al equipo que a ser protagonista a la hora de hacer goles”, comenzó exteriorizando el también exjugador de Instituto de Córdoba, Rosario Central, River Plate, Hércules, First Vienna 1894, St. Pölten, Kremser, Fernández Vial y Pelita Jaya.

“Se ha transformado en ese jugador que juega más en equipo tratando de defender que tratando de hacer goles. Se acerca al área, sí, claro, pero tanto en Valencia como en Boca le faltó lo que es lo más importante para él: el gol”, continuó exteriorizando el Matador en declaraciones brindadas a ‘TyC Sports’. Absolutamente contundente.

“No me sorprende su presente. Lo he visto acá en Valencia y hacía prácticamente lo mismo que en Boca. Mucha lucha, mucha pelea para el equipo pero donde siempre fue protagonista, dentro del área, metiéndola redondita dentro del arco, ya no es tan fácil”, completó sobre Cavani quien es considerado como uno de los mejores delanteros argentinos de toda la historia.

Los números de Cavani en Boca

Edinson Cavani acumula solamente tres anotaciones al cabo de 16 compromisos de carácter oficial con la camiseta de Boca.

Las cifras de Cavani en Valencia

El delantero uruguayo se despachó con apenas siete goles en 28 encuentros oficiales con los colores de Valencia.

Kempes, maravillado con Di María

En otro orden de cosas, el Matador se deshizo en elogios hacia la figura de Ángel Di María: “Fideo es un jugador que por ahí no está a la altura de los mejores del fútbol argentino pero es un jugador tan importante, tan terrenal, que marca una diferencia. Si ponemos una mesa de cinco, al Fideo lo pongo en el medio pero no es de los jugadores a los que les dan la importancia que les pueden dar a Messi, a Julián Álvarez, porque es un protagonista que no se nota pero para el equipo es importantísimo”.