Pese a que todavía no pudo convertir goles en el inicio de la temporada de la Serie A de Italia, Lautaro Martínez es una figura indiscutida para el Inter de Milán y también para la Selección Argentina. A su vez, recibió los elogios de un compatriota suyo, campeón del mundo. Mario Alberto Kempes lo puso por encima de otras estrellas como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

El ‘Toro’ jugó 169 minutos en los dos partidos que estuvo en cancha de los tres que tuvo Inter en las primeras fechas de la Serie A (jugó ante Genoa y Atalanta, pero no ante Lecce). Por ahora, no convirtió goles, pero desde su club confían en que esto cambie pronto.

Mientras se concentra en la Selección Argentina para las Eliminatorias CONMEBOL, recibió la banca de toda una inminencia para la ‘Albiceleste’ como Mario Alberto Kempes. En una entrevista para La Gazzetta dello Sport, el campeón del Mundial 1978 lo elogió.

“Lautaro Martínez vale más que Haaland y Mbappé”

Kempes puso a Lautaro por encima de nombres que ya tienen goles en esta temporada, como los casos de Haaland, quien ya tiene siete tantos (dos hat-tricks) con el Manchester City en la Premier League, y Kylian Mbappé, quien marcó dos tantos en LaLiga con Real Madrid, además de su tanto en la Supercopa de Europa.

“Lautaro Martínez vale más que Haaland y Mbappé. Hay pocos ‘9’ así, y está en la mesa de los mejores (…) Alguien como yo, que ha vivido para marcar, mira el fútbol y ‘mide’ a los delanteros de una determinada manera, Lautaro realmente lleva el gol en el ADN. Lo siente dentro: es la característica que sólo pertenece a los verdaderos centrodelanteros”, dijo Kempes al citado medio italiano.

Erling Haaland y Kylian Mbappé tuvieron un gran inicio de temporada (IMAGO / Paul Marriott – IMAGO / Photo Players Images).

Respecto a su sequía goleadora en este arranque de la Serie A, el ex atacante de River y Rosario Central considera que no hay que alarmarse. “No hay que asustarse si aún no ha marcado en la nueva Serie A. Es cuestión de tiempo, ha demostrado que sabe persistir en los momentos en los que el balón no entra. Eso le pasa a todo el mundo. Y cuando se desbloquee, tal vez ya no se detenga. Sólo hay que entender el momento”, opinó.

Por último, descartó que pueda pensar en una salida en el corto plazo. “Se ve que Milán es su hogar. Sentirse feliz en un lugar hace toda la diferencia del mundo. No decides en qué equipo jugar sólo por el dinero, siempre es el corazón el que manda de alguna manera. Luego, cuando cumpla 30 años y haya ganado otros títulos como capitán, quizás Lautaro pueda adquirir experiencia en otros lugares”, consideró.

El elogio de Mario Kempes a Paulo Dybala por rechazar Arabia Saudita y quedarse en Roma

Respecto a esto último, reforzando la opinión sobre la permanencia de Lautaro Martínez en Inter, Kempes también tuvo elogios para Paulo Dybala. Cabe recordar que la ‘Joya’ decidió rechazar la oferta millonaria del Al Qadsiah de Arabia Saudita para quedarse en la Roma.

Dybala no dudó en poner a la selección como un motivo de peso para rechazar a Arabia.

“Lo que dije antes de Lautaro es válido, en el fútbol no sólo hay dinero, y para Paulo había mucho. De hecho, es maravilloso que la pasión aún prevalezca. Y, quizás, también el amor por la selección, porque habría perdido la camiseta más importante si hubiera abandonado el fútbol europeo”, opinó.

Y añadió: “Independientemente de cuánto tiempo juegue Messi, Dybala quiere quedarse donde se merece, en el grupo de (Lionel) Scaloni. Por supuesto, tendrá que encontrar poco a poco su espacio en la Roma, donde también ha llegado un talento como Soulé”.