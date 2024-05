En Boca continúa el malestar por haber dejado escapar, en el último minuto de partido, la oportunidad de seguir dependiendo de sí mismo en busca de clasificar como primero de su grupo en Copa Sudamericana. De un córner a favor, nació el contragolpe con que Fortaleza logró igualar las acciones, con la firma de Kervin Andrade, para mantener los dos puntos que llevaba de ventaja con tan solo una fecha por jugarse.

Lo primero que se dijo es que El Xeneize pecó de inocente, por haber ido a jugar con muchos hombres al área rival esa pelota parada en lugar de resguardarse. Sin embargo, la imagen de una de las cámaras de la transmisión muestran que también pudo haber exceso de relajación, algo que generó un descontento todavía mayor entre los hinchas.

En la misma se puede ver a los dos defensores centrales, también a Luis Advíncula, ir en busca de la ejecución que quedó a cargo de Kevin Zenón. Y en ese mismo momento, a Cristian Lema reírse luego de intercambiar una mirada con el juvenil Lautaro Di Lollo.

Fue esa actitud del exdefensor de Lanús, especialmente porque lo que vino después fue la contra que terminó en el empate de Fortaleza, lo que indignó a los hinchas después que las imágenes se replicaran en las redes sociales. “¿Hasta cuándo tendremos que soportar al lento, torpe e irresponsable de Lema?”, se preguntó un hincha. “Lema es un descerebrado. Corre a 10 metros por hora y sube 100 metros a los 90 minutos. Es lo más estúpido que vi en mi vida”, protestó otro. “¿En qué momento se le ocurrió a Lema que sería fundamental su aporte en el área rival a los 90 minutos del partido y ganando 1 a 0?”, polemizó un tercero.

Diego Martínez asumió toda la responsabilidad

Diego Martínez también fue centro de las críticas de los hinchas una vez finalizado el encuentro, por no haber tomado mayores recaudos para cuidar la ventaja que le estaba dando a Boca el liderazgo del Grupo D en la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el DT no le escapó a esa responsabilidad y la asumió en su totalidad. “Tengo que darles más herramientas en la última jugada. Yo soy el responsable, porque tácticamente las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban y por esto que valoro y que me representa, que es lo que dan los muchachos en la cancha, tengo que tener la cabeza fría. Más allá de que estructuralmente no estábamos mal en la última jugada, tengo que dar algo más para que ellos ni lo sufran“, manifestó.