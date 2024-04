A pesar de que se encuentra dirigiendo en Al Ittihad de Arabia Saudita, en donde tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025, en el mundo River comenzó a correr el rumor de que Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club, podría regresar a la institución el año que viene en el rol de vicepresidente.

Referido a esta noticia, el reconocido astrólogo de Boca, Giorgio Armas, hizo un contundente posteo en su cuenta de Twitter, en el que advirtió que el regreso del Muñeco Gallardo y su equipo de trabajo al Millonario no será beneficioso para el elenco de la Ribera.

“Esto no es bueno para el hincha de Boca!”, escribió Armas en sus redes sociales junto a una foto de Marcelo Gallardo acompañado de Matías Biscay, su principal ayudante de campo, cuando aún eran entrenadores de River, en donde permanecieron durante 8 temporadas y media.

Rápidamente en el mismo posteo los fanáticos del Xeneize hicieron eco de esta noticia, y si bien le pidieron más detalles sobre esta predicción, no se mostraron tan preocupados, ya que consideran que les ganarán igualmente mientras tengan a Juan Román Riquelme en la dirigencia del club.

Por otro lado, en cuanto a la situación de Gallardo, si bien aún no hay precisiones sobre la posibilidad de que regrese como dirigente al Millonario, no tendría inconvenientes en caso de querer ya que para las próximas elecciones del club, que son en diciembre del 2025, ya no tendrá contrato vigente con Al Ittihad.

Además, en cuanto a lo estatutario de River, el Muñeco cumple con todos los requisitos para ocupar un cargo político, debido a que tiene más de 25 años, que es la edad mínima, y también lleva más de cinco años como socio activo, por lo que está habilitado para integrar una lista.

Giorgio Armas pidió ayuda para cortar la mala racha de Benedetto

Luego de que el delantero de 33 años falle su penal ante Nacional Potosí en el debut del Grupo D de la Copa CONMEBOL Sudamericana que terminó en empate 0 a 0, el astrólogo hizo un posteo en su cuenta de Twitter, en el que se refirió al mal momento que viene pasando el Pipa.

“Es preocupante lo del Pipa. ¿Me ayudarían a limpiarlo? Compartan y sumemos Soldados para el ritual”, posteó Armas en sus redes sociales pidiendo ayuda para hacer una limpieza similar a la que hizo con Edinson Cavani, quien finalmente pudo cortar con su sequía goleadora y marcó 7 goles en sus últimos cinco partidos.