El ex entrenador de Boca se encargó de analizar la figura de Marcos Rojo dentro de la institución, y no tuvo pelos en la lengua para aniquilarlo.

Marcos Rojo es amado y odiado. Su personalidad lo llevó a que los hinchas del fútbol argentino tengan sentimientos encontrados para con el ex futbolista de la Selección Argentina, pero quienes simpatizan por Boca lo colocan en un pedestal, lo idolatran y veneran.

A pesar de que desde las tribunas se desviven por el ex Manchester United, que fue finalista del mundo con la Albiceleste en el Mundial de Brasil 2014, para Jorge Benítez las actitudes del defensor central de 34 años son “solo para vender diarios”. Sí, el DT que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2004, no tuvo pelos en la lengua para arremeter contra el futbolista.

“¿Si es ídolo y referente? No. Yo veo imágenes que no me gustan. Te voy a nombrar a un tipo que lo amo y lo quiero: ‘Pancho’ Sá. Iba y hablaba tranquilo, no cagaba a trompadas a nadie. Manejaba todo y no iba a hablar con el técnico haciendo gestos. No se puede gesticular tanto hoy con 25 cámaras, no queda bien“, aseguró el Chino Benítez en diálogo con Radio Mitre. Pero no quedó allí.

A la hora de explicar cuáles son las acciones que no lo convencen de Rojo, el ex mediocampista campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental con el Xeneize manifestó que “el hecho de tener la camiseta de Boca no significa que vos cagues a trompadas al rival. La gente no te va a querer porque pegues una patada o una plancha en la cara, es mentira eso. Jugá, tapame los agujeros, tapá la espalda, cerrame rápido. Eso es un ídolo”.

Por otra parte, y sin pelos en la lengua como lo fue a lo largo de toda la entrevista, y en su vida, Benítez disparó con munición muy pesada para con el surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata: “Si un jugador siempre quedaba al borde de la expulsión le decíamos de todo en el vestuario. ¿Sos tarado, loco? ¿Estás jugando con la guita mía vos? Pero era todo en privado, no gesticulando para que la gente me vea y diga: ‘Soy idolo, mirá cómo los tengo cagando’. Eso es solo para vender diarios”, vociferó.

¿Cuántos títulos logró Jorge Benítez en Boca?

Entre sus etapas como futbolista profesional, y también como director técnico, Jorge Benítez logró un total de 7 títulos.

Metropolitano 1976

Nacional 1976

Copa Libertadores 1977

Copa Intercontinental 1977

Copa Libertadores 1978

Metropolitano 1981

Copa Sudamericana 2004

El recordado escándalo en Boca que tuvo a Jorge Benítez como protagonista

Durante la edición 2005 de la Copa Libertadores, en La Bombonera se cruzaban Boca y Chivas de Guadalajara, que algunos días antes, en México, había sido goleada por 4-0 para el Rebaño Sagrado.

Aquel plantel que comandaba el Chino Benítez, tenía muchísima rispidez con la dirigencia, que terminó despidiendo al entrenador luego de la igualdad en el resultado global, dado a que también fue uno de los grandes protagonistas de la noche tras escupir en el rostro a Adolfo Bautista, futbolista mexicano de la visita, quien había sido expulsado.