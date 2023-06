Aunque Boca terminó floreándose en La Bombonera ante Monagas, imponiéndose 4-0 y asegurando la primera posición del Grupo F para además ingresar a los octavos de final de la Copa Libertadores como uno de los mejores primeros, lo cierto es que no la pasó tan bien en el primer tiempo.

Con el marcador igualado sin goles, el equipo venezolano acumuló algunas jugadas de peligro y el panorama se puso todavía más oscuro cuando Bruno Valdez vio la tarjeta roja a los 36 minutos. Por fortuna para Jorge Almirón, apenas tres minutos más tarde llegó el gol de Weigandt que abrió el marcador. Y el complemento fue todo para el Xeneize, que aumentó con un gol de Valentín Barco y un doblete de Luis Vázquez.

Es probable que el resultado final haya salvado al defensor de una crítica mayor por una irresponsabilidad que ante un rival de mayor jerarquía podría haber costado caro. Pero Boca tuvo una noche dulce y el entrenador no cortó esa tónica al ser consultado sobre esa incidencia.

“Es un jugador de mucha experiencia. No hace falta que yo le diga nada si él evalúa que se equivocó, porque creo que le protestó una falta que no había sido y el árbitro no se dio cuenta que ya tenía amarilla y se la sacó”, empezó diciendo Jorge Almirón.

Y agregó: “Lamentablemente quedamos con un hombre menos. Es un jugador importante, de mucha experiencia y no hace falta llamarle la atención. Es un tipo muy responsable. Hoy no sé si se equivocó o no. El árbitro exageró esa situación. Seguramente aprenderá de esto para que no nos pase, porque jugar con un hombre menos es dar mucha ventaja y para lo que sigue puede ser decisivo“.