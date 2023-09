Por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, Boca sufrió un nuevo traspié, esta vez en La Bombonera, al ser derrotado por 1 a 0 contra Tigre, por el gol que marcó Abel Luciatti, y de esta manera, acumula su segunda caída consecutiva en el certamen local.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, atendió en conferencia de prensa a los medios presentes, en la que se refirió al nivel de sus dirigidos, así como también analizó lo que viene para su equipo, que se enfoca en la Copa Libertadores.

Justamente, referido a lo que fue la dura derrota, que corta una racha de 13 partidos sin perder en condición de local explicó: “La derrota duele muchísimo, pero venimos de conseguir algo importante. Nos duele perder en La Bombonera”, comenzó, para luego seguir: “Cada vez que intentábamos no había espacio. Con los dos nueves intentamos tener más pase y más espacio, no fue bueno el primer tiempo, me hago cargo yo”.

Y cerró, palpitando lo que será la llave contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores: “Se que el equipo va a estar fuerte, en ciertos aspectos como la tenencia el equipo lo hizo bien. El segundo tiempo fue todo nuestro, pero nos costó generar situaciones. El funcionamiento va a aparecer”.

El próximo partido de Boca

El equipo de Almirón jugará contra Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina el próximo domingo 10 de septiembre, a las 17:30.

Así está Boca en la Copa de la Liga