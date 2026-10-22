La posible alineación de Boca para enfrentar a Independiente por el Torneo Clausura

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca visita a Independiente en búsqueda de una victoria que le permita seguir como primero en la tabla anual, sin importar el resultado de sus perseguidores.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, piensa en poner el mejor equipo posible, por lo que no realizaría muchos cambios respecto al XI que venció 3 a 1 a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

En este sentido, el Vasco evaluará las recuperaciones de Lautaro Blanco, quien viene de una importante seguidilla de partidos, así como también la de Rodrigo Battaglia, que terminó con una molestia el pasado martes, y que recién jugó su segundo partido en la temporada tras superar una grave lesión.

Por otro lado, quienes podrían meterse en el equipo en caso de realizar variantes son Malcom Braida en el lateral izquierdo, mientras que en la mitad de la cancha podría reaparecer Williams Alarcón, debido a que Leandro Paredes seguirá sumando minutos para recuperarse al 100% de su lesión.

Finalmente, un tercer cambio podría darse en la delantera. Ante la acumulación de minutos, Miguel Merentiel podría descansar y esperar en el banco de suplentes para que su lugar sea ocupado nuevamente por Enner Valencia, quien fue titular por última vez en la ida ante Vasco da Gama.

La posible formación de Boca para enfrentar a Independiente

El Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel o Enner Valencia y Leonel Flores.

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