En pleno festejo por el pase a la final, Tomás Aranda ilusiona a Boca con un mensaje en sus redes sociales

El juvenil, lesionado, viajó a Río con el plantel y fue parte de la delegación que completó el pase a la final de la Sudamericana

Boca se metió en la final de la Copa Sudamericana en una noche épica en el Maracaná, luego de revertir la serie ante Vasco da Gama con un 3 a 1 en Río de Janeiro. El 3-2 global para el Xeneize metió al equipo del Rodolfo Arruabarrena en el partido definitorio del certamen internacional, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

En una decisión inédita del DT en la previa, el Vasco tomó la postura de hacer viajar a todo el plantel a Brasil, con los lesionados incluidos. Por ende, tanto Adam Bareiro como Agustín Marchesín y Tomás Aranda fueron parte de la concentración y la posterior celebración.

Justamente el juvenil, que atraviesa la parte final de la recuperación de su fractura de peroné, fue uno de los futbolistas que más activo estuvo en los festejos, protagonizando los saltos y cánticos de cara a los 4.000 hinchas xeneizes presentes en el Maracaná.

Más tarde, en los posteos que hizo en sus redes sociales, Aranda dejó un ilusionante mensaje para todo el Mundo Boca en lo que respecta a su vuelta a las canchas. Para acompañar una foto junto a Milton Delgado en las celebraciones, el enganche sumó un reloj de arena con la parte superior vacía, un corazón y unas manos hacia arriba, indicando que falta poco para que su recuperación culmine.

Cómo avanza la recuperación de Aranda

El juvenil xeneize fue operado de manera casi inmediata a la lesión que sufrió a mediados de agosto y comenzó rápidamente su recuperación. Para fortuna del Vasco Arruabarrena y de todo el Mundo Boca, el pibe de 19 años avanza de manera positiva y en escasas semanas estará de regreso con el plantel.

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De momento, Aranda realiza entrenamientos en el gimnasio principalmente y realiza pocos movimientos en el campo de juego, todos de manera apartada al resto del plantel para reducir cargas. La intención, puertas adentro, es que el 10 vuelva poco a poco a integrarse con el resto del equipo y pueda reincorporarse a la par antes de fin de año.

Sin embargo, no estará al 100% para estas condiciones hasta enero del 2027. En Boca ya saben, desde el momento de su lesión, que no podrían contar con Aranda hasta el próximo año. El enganche estará a disposición del Vasco Arruabarrena para la pretemporada, por lo que estará disponible futbolísticamente para el inicio de la campaña entrante.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

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El cuadro de la Copa Suadamericana