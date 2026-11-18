Boca Juniors sueña con sumar más estrellas en la recta final del 2026 y lo que viene este sábado es nada menos que el plato fuerte. En Barranquilla, el Xeneize jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y este miércoles aterrizará en tierras colombianas.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de alegrías consecutivas con la victoria en el Superclásico, la conquista de la Tabla Anual y la clasificación a la final de la Copa Argentina. Pero este plantel no se conforma y quiere desatar más festejos.

Según pudo saber BOLAVIP, el Vasco probó en los entrenamientos de los últimos días y solamente tiene una duda con respecto a la formación con la que arrancará la definición ante el club brasileño.

Por estas horas, el DT de Boca define entre Leonel Flores y Alan Velasco, dos perfiles bien diferentes que cambiarían la táctica dependiendo de lo que finalmente decida.

En cuanto a los jugadores en duda, Boca podrá contar con los dos que llegaban entre algodones. Lautaro Blanco, que se había perdido el cruce ante Banfield, y Milton Delgado, que sufrió un esguince leve en la semana, estarán a disposición para la final.

Milton Delgado podrá jugar la final. (Foto: Getty)

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De esta manera, Arruabarrena formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velaso o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Datos clave

Boca y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Rodolfo Arruabarrena define si jugará Leonel Flores o Alan Velasco en el equipo titular.

define si jugará Leonel Flores o Alan Velasco en el equipo titular. Lautaro Blanco y Milton Delgado superaron sus molestias físicas y estarán a disposición.