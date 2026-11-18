El delantero uruguayo reveló que se hará algo en su cuerpo si el Xeneize consigue el gran objetivo en Barranquilla.

La final de la Copa Sudamericana 2026 está a la vuelta de la esquina. Barranquilla ya está poblada de hinchas de Boca Juniors y el Xeneize solo piensa en lo que podría ser su primera consagración en el plano internacional luego de 18 años de sequía.

La Copa Sudamericana se vive en Disney+

Por este motivo, el Club de la Ribera no se toma a la ligera este decisivo partido ante Atlético Mineiro pese a que su gran objetivo cuando inició el semestre era la Copa Libertadores.

Además, esta se presenta como una gran revancha personal para algunos de los referentes del plantel que quedaron subcampeones en la Libertadores de 2023 luego de caer ante Fluminense. Uno de ellos es Miguel Merentiel, quien incluso reveló una promesa en caso de que Boca sea el campeón de la Sudamericana.

“Yo no tengo ningún tatuaje, de nada. De mis hijos, de mis perros, no tengo de nada. Algún día me gustaría hacerme algo, vamos a ver ahora, ojalá si Dios quiere se den las cosas y se pueda dar de hacer algo“, manifestó Merentiel en una charla para las redes oficiales de Conmebol.

🏆🪡 ¿Si la levanta en Barranquilla hay tatuaje de la CONMEBOL #Sudamericana para Merentiel?#LaGranConquista pic.twitter.com/7KNdzPavfG — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 16, 2026

Boca puede favorecer a siete equipos si gana la Sudamericana

Boca ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027 por ser el campeón de la tabla anual. Sin embargo, si gana la Sudamericana cederá el lugar correspondiente a “Argentina 4” y ocupará el de “Conmebol 2”, por lo que liberará un cupo más para la tabla anual.

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Bajo ese contexto, son siete los clubes que pueden verse benefiados de cara a la clasificación de las copas internacionales del año próximo: Platense, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Barracas Central e Independiente.

En síntesis