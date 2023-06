Hay quienes señalan que el verdadero termómetro de la realidad de Boca comienza a verse a partir de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si se tiene en cuenta que el equipo que conduce Jorge Almirón logró la clasificación a dicha instancia una fecha antes del cierre de la fase de grupos sin que su rendimiento futbolístico termine de conformar, esa apreciación tiene sentido.

Este jueves, el Xeneize recibirá a Monagas en La Bombonera y con solo conseguir un punto le bastará, además, para ingresar a la fase final como líder de su grupo. Incluso si pierde podría conseguirlo. Entonces, el partido no parecería revestir a grandes rasgos mayor trascendencia.

Pero un detalle no menor es que para Boca será la primera prueba tras el papelón sufrido en Mendoza, de donde se volvió goleado 4-0 por Godoy Cruz provocando que el mismísimo Juan Román Riquelme fuera al encuentro del grupo de futbolistas y el cuerpo técnico en plena madrugada, para hacerles saber que una imagen como esa no se podía repetir.

Esa presión, sumado a que es Monagas el equipo más débil del grupo, pone al Xeneize en una posición en la que pese a tener asegurada la clasificación a octavos tiene más por perder que por ganar en La Bombonera. “Cuando un equipo juega bien, lo normal debería ser ganarle a Monagas. Pero Boca no juega bien”, dijo Mariano Closs en ESPN.

“La actuación del otro día pesa. Boca tiene que tener una actuación convincente en el rendimiento y en el resultado. Algunos jugadores tienen que demostrar, porque si algunas situaciones se repiten puede llegar a haber silbidos“, agregó Augusto César.

“La gente no le va a perdonar hoy que no corran. La gente no le va a perdonar que no traben con la cabeza. La gente no le va a perdonar que no haya sacrificio”, insistió Mariano Closs sobre la imagen que necesita dar el equipo ante sus hinchas.