La trayectoria de Juan Román Riquelme como futbolista nada tiene que ver con su presente como vicepresidente del club, aunque en Argentina separar no es tarea sencilla. Por eso, la derrota que sufrió el equipo que conduce Jorge Almirón 4-0 ante Godoy Cruz en Mendoza dejó algo enrarecido el clima previo a la fiesta que el domingo se celebrará en La Bombonera por su partido despedida.

Aunque en los últimos días al ídolo se lo ha visto muy abocado a la organización del evento, lo cierto es que no quiso quedarse de brazos cruzados tras el duro golpe que el equipo se llevó de su visita al Tomba. Nadie lo esperaba, pero tomó la decisión de ir al encuentro del grupo de futbolistas en plena madrugada del viernes, para mantener un diálogo con ellos en el Predio de Ezeiza.

Ya por la noche, en Radio La Red, se avanzaron algunos detalles sobre el clima que se vivió en ese encuentro. “Riquelme estaba hecho un volcán. Y me dijeron que se mordió la lengua para no decir unas cuantas barbaridades que pensaba de lo que fue la actuación de Boca contra Godoy Cruz”, contó Ezequiel Sosa.

Y agregó: “Fueron cinco minutos con el plantel, durante los que obviamente habló de las maneras, de lo que fue anoche. Casi se le escapa la palabra ‘vergüenza’, me dijeron. Habló de una imagen que no quiere volver a ver”.

Además, el periodista que sigue de cerca la actualidad Xeneize reveló que tras reunirse con los jugadores Riquelme mantuvo otra pequeña reunión con el cuerpo técnico. “Creo que esto va a continuar en los próximos días. No sé si otra vez cara a cara con el plantel, pero me dijeron que ayer no fue la mejor manera, el mejor ambiente, los mejores modos, porque hubo una imagen pésima que Riquelme no quiere volver a ver“, concluyó.