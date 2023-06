Pasaron varios días, pero Frank Darío Kudelka todavía tiene en la memoria lo sucedido en La Bombonera entre su Lanús y Boca. El Granate se llevaba los 3 puntos, pero el gol de Darío Benedetto con una dudosa posición de Pol Fernández en el inicio de la jugada le dio el empate al local. Ya más en frío, el DT se refirió al tema.

En diálogo con ESPN, el entrenador reveló que sus ayudantes no dudaban mientras se esperaba la decisión el VAR: “La vieron en la computadora sin las líneas y me decían que era offside”.

“Yo creo que no hay claridad o pulcritud. No digo intencionalidad porque no sería capaz. Desconozco y no tengo fundamentos para opinar al respecto. A nosotros nos pasó algo puntual contra Boca, que después no sé si es cierto o no (el error en el software para no marcar la segunda línea), pero quedó verificado que no se podían trazar como corresponde”, expresó el técnico.

“Entonces digo: si la herramienta llamada VAR está para corregir si es necesario o aportar, ¿por qué tuerce la decisión de un árbitro si no tiene los instrumentos necesarios? Esa parte no la entiendo”, preguntó. Y aclaró: “No estoy diciéndolo porque fue a favor de Boca. Si hubiese sido al revés, pensaría igual”.