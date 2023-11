A Boca se le viene el último partido del año y Mariano Herrón empieza a definir el equipo. El plantel tuvo su último entrenamiento pensando en Godoy Cruz antes de partir a Mendoza. La victoria será fundamental para seguir con chances de clasificar a la CONMEBOL Libertadores 2024.

Lo más relevante vuelve a tener que ver con las elecciones, porque la institución acató el pedido de la Justicia y las postergó para el 3 de diciembre. Por otra parte, este 25 de noviembre se cumplen tres años del fallecimiento de Diego Maradona y el club se encargó de homenajearlo en sus redes. A continuación, las últimas novedades.

Boca confirmó la fecha de las elecciones

Finalmente, tras varios idas y vueltas por un tema de calendario, Boca definió cuándo serán las elecciones presidenciales, en las que los socios tendrán la posibilidad de elegir entre el oficialismo comandado por Juan Román Riquelme y la lista de la oposición, que tiene a Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri.

A pesar de que la fecha tentativa era el sábado 2 de diciembre, las elecciones tendrán lugar el día siguiente, el domingo 3. Debido a esto, en las redes sociales del Xeneize emitieron un fuerte comunicado explicando los motivos de este cambio, y al igual que en los comunicados anteriores, denuncia una persecución.

El emotivo video que Boca le dedicó a Maradona

Cada 25 de noviembre es una fecha de suma congoja y tristeza para el hincha argentino. La figura de Diego Maradona siempre estará en el recuerdo de todos, pero a tres años de su desaparición física, el dolor nos golpea tanto o más fuerte como lo sucedido en 2020.

A partir del nuevo aniversario de su fallecimiento, con motivo de honrar su memoria, Boca publicó un video en sus redes sociales en donde podemos ver nuevamente a Maradona con la camiseta azul y oro. Son 38 segundos con imágenes de Diego jugando para el ‘Xeneize’, pero también en modo hincha cuando iba a su palco a ver al equipo de sus amores.

¿Benedetto jugó su último partido en Boca?

Debido a su bajo nivel y escasa cuota goleada, más el gran nivel de Miguel Merentiel y la jerarquía de Edinson Cavani en lo que es la competencia en su puesto de centrodelantero, Benedetto perdió mucho terreno en la consideración como titular en Boca y por eso podría emigrar en el próximo mercado de pases.

Según reveló el periodista Emiliano Raddi en ESPN, no está descartado que Darío Benedetto esté atravesando sus últimas semanas como jugador de Boca, y que incluso ya no juegue más en el equipo de la Ribera. Esto se debe a que el Xeneize disputará su último encuentro de la temporada este domingo ante Godoy Cruz por la fecha final de la Copa de la Liga y el Pipa no figuró entre los convocados por una tendinitis en el tendón de Aquiles.