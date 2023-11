El 2023 de Darío Benedetto estuvo ampliamente por debajo de su mejor nivel mostrado. De hecho, esta ha sido su peor temporada entre sus dos ciclos en Boca y los números avalan este contexto, ya que el Pipa disputó 41 encuentros en todo el año en donde solo convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias.

Debido a su bajo nivel y escasa cuota goleada, más el gran nivel de Miguel Merentiel y la jerarquía de Edinson Cavani en lo que es la competencia en su puesto de centrodelantero, Benedetto perdió mucho terreno en la consideración como titular en Boca y por eso podría emigrar en el próximo mercado de pases.

A diferencia de otros mercados de pases, esta vez sí Benedetto estaría considerando seriamente marcharse del club de la Ribera para buscar un cambio de aires. En las anteriores ocasiones, el Pipa reveló que tuvo propuestas para salir del Xeneize, pero no lo hizo debido a que quiso quedarse a pelear por el puesto como el delantero titular y, en paralelo, sumar desde su lugar para el máximo objetivo de la temporada: obtener el título internacional con la Copa Libertadores. Con estos dos propósitos infructuosos para Boca y para Benedetto, su salida podría ser un hecho cuando se abra el mercado.

Según reveló el periodista Emiliano Raddi en ESPN, no está descartado que Darío Benedetto esté atravesando sus últimas semanas como jugador de Boca, y que incluso ya no juegue más en el equipo de la Ribera. Esto se debe a que el Xeneize disputará su último encuentro de la temporada este domingo ante Godoy Cruz por la fecha final de la Copa de la Liga y el Pipa no figuró entre los convocados por una tendinitis en el tendón de Aquiles.

Por lo tanto, su ingreso en la derrota ante Estudiantes de La Plata en las semis de la Copa Argentina podría haber sido su último partido con la camiseta de Boca. El jornalista aclaró que el motivo principal del porqué Benedetto evalúa tan fuertemente emigrar del Xeneize es para buscar minutos, ya que con el nombre de Cavani y el presente de Merentiel, el Pipa no descarta irse para ser tenido en cuenta más seguido en otro club. ¿Será fin de ciclo para Benedetto en Boca?

Los posibles destinos de Benedetto si se marcha de Boca

El delantero de 33 años no tiene aún un destino claro fuera de Boca, aunque siempre destacó que no jugaría en otro club argentino que no sea el Xeneize. Por lo tanto, su próximo equipo sería en el exterior. En este sentido, en los últimos mercados de pases ha sido sondeado por L.A Galaxy, LAFC y Atlanta United de la MLS, así como también desde el Pachuca de México. Desde Brasil, Benedetto recibió ojeos de parte del Inter de Porto Alegre durante los últimos mercados.

De esta manera, uno de estos podría ser el próximo destino del Pipa de cara al 2024, aunque también pueden aparecer nuevas opciones en el horizonte cercano. Lo cierto, es que el futuro del ex Marsella y Elche estaría fuera de Boca, dándose así un cierre a su segundo paso por el club.

Los números de Benedetto en Boca

Entre sus dos ciclos, el Pipa ha disputado 159 partidos y convirtió 70 goles, ingresando así en el top 20 de máximos goleadores históricos de Boca. En su segundo ciclo, desde su arribo en enero del 2022, Benedetto sumó 83 encuentros en donde anotó 25 goles y dio 7 asistencias. En cuanto a títulos, en total sumó 6 títulos locales: tres en su primera etapa y tres en la actual.