Leandro Paredes no escondió su emoción en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Mientras desde Conmebol tiraron un guiño a Boca Juniors con un posteo en redes sociales y el equipo de La Ribera ultima detalles de cara a la cita continental en Barranquilla, Leandro Paredes se sinceró y confesó sus nervios en la previa de un partido en el que el Xeneize se juega todo contra Atlético Mineiro.

Por si fuera poco, y como si no hubiera suficiente presión sobre los hombros de Paredes y los futbolistas de Boca Juniors, en Brasil ya señalan al Xeneize como favorito. Así lo hizo el arquero y capitán de Atlético Mineiro, Everson, al igual que Eduardo Domínguez, DT del Galo, quien calentó el clima previo a la final y apuntó contra la larga sequía internacional de Boca.

En medio de este contexto, Paredes y el plantel de Boca se preparan para la final de la Copa Sudamericana. Será la primera final de 2026 para el Xeneize, que ya tiene otra confirmada en la Copa Argentina y podría disputar una tercera en los playoffs del Torneo Clausura. Sobre todo lo que está en juego, Paredes confesó que prefiere despejar la cabeza y no sobrepensar.

“Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esta final como he vivido las anteriores“, Leandro Paredes admitió en un video publicado por las redes sociales de la Conmebol.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

Un partido especial

Aunque prefiere no pensar demasiado para evitar desgastarse mentalmente antes del pitazo inicial en Colombia, Paredes tiene en claro que este partido no será como otros encuentros decisivos que disputó a lo largo de su carrera, especialmente en finales a nivel de clubes.

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“Va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta. Lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional. Estar a un paso de conseguir algo importante para el club y para todos nosotros. Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales”, concluyó Paredes en la antesala de la final de la “Gran Conquista” en Barranquilla, este sábado 21 de noviembre.

Cómo le fue a Paredes en finales internacionales

A lo largo de su carrera, el mediocampista surgido de la cantera xeneize disputó muchas finales, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la que se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será la primera que dispute con la azul y oro. En 2012, Paredes no jugó en la final de Copa Argentina entre Boca y Racing.

En total, Paredes disputó cinco finales por títulos internacionales: tiene un balance favorable de tres victorias y dos derrotas, aunque todavía nunca ganó una a nivel de clubes.

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2020: Final UEFA Champions League con PSG (0-1 vs Bayern Múnich)

2021: Final Copa América 2021 con Argentina (1-0 vs Brasil)

2022: Final Mundial 2022 con Argentina (3-3 vs Francia*)

2024: Final Copa América 2024 con Argentina (1-0 vs Colombia)

2026: Final Mundial 2026 con Argentina (0-1 vs España)

*Ganó por penales

En síntesis