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¿Llega al Boca vs. River? Los cuatro partidos que se perdería Paredes tras lesionarse ante Instituto

El mediocampista solamente disputó 17 minutos ante la Gloria en Córdoba en el empate 2 a 2 del equipo de Arruabarrena.

Leandro Paredes
© Prensa Boca JuniorsLeandro Paredes

Fue una noche negra para Leandro Paredes la del viernes pasado cuando Boca visitó a Instituto en Córdoba y se volvió con un punto a Buenos Aires tras empatar 2 a 2. Rodolfo Arruabarrena había decidido cuidar a los habituales titulares para que lleguen de la mejor manera al duelo ante Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana y por eso el volante campeón del mundo fue suplente.

A los 9 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes ingresó al campo de juego en lugar de Milton Delgado, pero apenas 17 minutos después se tuvo que retirar y fue reemplazado por Santiago Ascacibar. El motivo fue que sintió una molestia en el isquiotibial derecho, el mismo que lo tuvo a maltraer hace algunos meses.

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Paredes se colocó hielo en la zona y prácticamente ni estuvo en el banco de suplentes, sino que se retiró a la zona de vestuarios. Si bien todavía no se realizó los estudios correspondientes, se estima que el volante sufrió un desgarro que lo sacaría de las canchas entre tres semanas y un mes.

Leandro Paredes tras salir ante Instituto. (Foto: Getty).

Leandro Paredes tras salir ante Instituto. (Foto: Getty).

¿Qué partidos se perderá Paredes?

A Boca se le vienen partidos de suma importancia y Paredes podría perderse varios de ellos. Es que de confirmarse un desgarro, recién podría volver cerca del 30 de octubre, a días del Superclásico en La Bombonera. El volante se perdería los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana y los partidos del Clausura ante Talleres e Independiente. Habrá que ver cómo evoluciona de cara al partido contra River, a disputarse el 1 de noviembre.

La agenda de Boca

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  • 13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (Copa Sudamericana)
  • 16/10 – Boca vs. Talleres (Torneo Clausura)
  • 20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (Copa Sudamericana)
  • 25/10 – Independiente vs. Boca (Torneo Clausura)
  • 01/11 – Boca vs. River (Torneo Clausura)

DATOS CLAVE

  • Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el partido contra Instituto.
  • Rodolfo Arruabarrena utilizó suplentes en Boca para priorizar la semifinal ante Vasco da Gama.
  • Leandro Paredes estaría fuera de las canchas entre tres semanas y un mes.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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