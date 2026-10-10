Fue una noche negra para Leandro Paredes la del viernes pasado cuando Boca visitó a Instituto en Córdoba y se volvió con un punto a Buenos Aires tras empatar 2 a 2. Rodolfo Arruabarrena había decidido cuidar a los habituales titulares para que lleguen de la mejor manera al duelo ante Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana y por eso el volante campeón del mundo fue suplente.

A los 9 minutos del segundo tiempo, Leandro Paredes ingresó al campo de juego en lugar de Milton Delgado, pero apenas 17 minutos después se tuvo que retirar y fue reemplazado por Santiago Ascacibar. El motivo fue que sintió una molestia en el isquiotibial derecho, el mismo que lo tuvo a maltraer hace algunos meses.

Paredes se colocó hielo en la zona y prácticamente ni estuvo en el banco de suplentes, sino que se retiró a la zona de vestuarios. Si bien todavía no se realizó los estudios correspondientes, se estima que el volante sufrió un desgarro que lo sacaría de las canchas entre tres semanas y un mes.

Leandro Paredes tras salir ante Instituto. (Foto: Getty).

¿Qué partidos se perderá Paredes?

A Boca se le vienen partidos de suma importancia y Paredes podría perderse varios de ellos. Es que de confirmarse un desgarro, recién podría volver cerca del 30 de octubre, a días del Superclásico en La Bombonera. El volante se perdería los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana y los partidos del Clausura ante Talleres e Independiente. Habrá que ver cómo evoluciona de cara al partido contra River, a disputarse el 1 de noviembre.

La agenda de Boca

13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (Copa Sudamericana)

16/10 – Boca vs. Talleres (Torneo Clausura)

20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (Copa Sudamericana)

25/10 – Independiente vs. Boca (Torneo Clausura)

01/11 – Boca vs. River (Torneo Clausura)

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