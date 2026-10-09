Arruabarrena descartó a Paredes para Boca – Vasco da Gama y dio al posible reemplazante: “Podemos armar un buen mediocampo”

El capitán fue reemplazado 16 minutos después de ingresar ante Instituto y se fue directamente al vestuario con hielo en el isquiotibial derecho.

Este viernes por la noche, Instituto y Boca igualaron 2-2 por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Fernando Alarcón, Jonathan Galván, Enner Valencia y Miguel Merentiel, la Gloria y el Xeneize no se pudieron sacar ventajas en el Mario Alberto Kempes. Además, se lesionó Leandro Paredes y activó las alarmas de cara a las semifinales de la Copa Sudamericana.

PAREDES, REEMPLAZADO EN BOCA 🚨👀



Tras ingresar en el complemento, el capitán Xeneize sintió una molestia y le dejó su lugar a Ascacíbar.



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Como habitualmente sucede, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido y confirmó la baja del capitán. “Supongo que para el martes está descartado“, sentenció el Vasco de cara al enfrentamiento contra Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pocos segundos más tarde, el entrenador del Xeneize continuó: “Lo único que lamentamos es la lesión de Lea“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Leandro es nuestro capitán y sabemos todos lo que genera para el grupo“, aseguró inmediatamente después. Además, agregó: “Hemos perdido al capitán, al líder“.

"SE TIENE QUE HACER LOS ESTUDIOS" 🚨🔵🟡



Consultado por la salida de LEANDRO PAREDES, Rodolfo Arruabarrena sembró preocupación en BOCA de cara a la ida ante Vasco Da Gama.



🗣️"Por las caras, supongo que ya está DESCARTADO para el martes", declaró el Vasco.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eghH6jsxSP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2026

En ese preciso momento, manifestó: “Tenemos con qué suplantarlo, aunque con otras características. Siempre damos la cara y eso el hincha lo agradece. El martes daremos el presente”. Sin titubear, Arruabarrena reveló al posible reemplazante con vistas hacia el martes. “Ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien y tuvo minutos Ascacibar“, deslizó.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Podemos armar un buen mediocampo“, sentenció sin dudarlo. A su vez, hizo una pequeña pero importante aclaración. “Una cosa es hablarlo y otra el martes demostrarlo, estoy seguro que hambre y ganas tienen así que esperamos hacer un buen partido”.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. pic.twitter.com/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Más declaraciones del Vasco Arruabarrena

En referencia a lo que ocurrió en el empate ante Instituto, el Vasco expresó: “Estoy conforme en líneas generales. Hubo momento para ellos y para nosotros. Nos complicaron de pelota parada“. Sin embargo, habló de la polémica de la noche. “Hay una infracción clara en el primer gol. Pero se pueden equivocar. Hubo errores de un lado y del otro“, soltó.

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Sobre la seguidilla de partidos, el director técnico fue sincero y tiró: “Hemos hecho una buena pretemporada. Venimos jugando cada 3 o 4 días hace dos meses. Esto es fútbol, sabíamos que si hacíamos las cosas bien íbamos a tener muchos partidos“. Y también añadió: “Tenemos que descansar bien y el martes trataremos de hacer 90 minutos buenos”.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Para culminar su relato, hizo una conclusión final. “Sentía que lo podíamos ganar, aunque ellos nos podían complicar en algún contraataque. Buscábamos entre línea los pases filtrados y por momentos lo hemos hecho“, aseguró Arruabarrena. Por último en la conferencia de prensa, el Vasco confesó: “Estoy orgulloso del grupo que tengo“.