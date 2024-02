Boca dejó atrás el empate sin goles frente a Defensa y Justicia, y ahora comenzará a pensar en lo que será el duelo ante Central Córdoba, a quien recibirá este miércoles a las 19:15 y con el arbitraje de Nicolás Lamolina. Pero además de ello, a Diego Martínez le indicaron que recuperará a 4 futbolistas importantes.

Si bien los hinchas de Boca están muy disconformes con las actuaciones de Frank Fabra y Pol Fernández, en las próximas horas se producirá el retorno de Nicolás Valentini, Leandro Brey, Cristian Medina y Ezequiel Fernández , que disputarán el duelo ante Brasil por el Preolímpico Sudamericanoy buscarán un pasaje a París 2024.

Más allá de cómo resulte el encuentro para el elenco dirigido por Javier Mascherano, es una gran noticia que Martínez pueda contar con los futbolistas que conformaron al seleccionado nacional, ya que tendrá mayor margen para poder realizar modificaciones de aquí en adelante. Sobre todo, a la hora de recuperar a Medina y Equi Fernández, habitualmente titulares.

Quienes la tendrán más difícil serán Valentini y Brey, dado a que Cristian Lema se afianzó en la zaga central junto a Nicolás Figal, y a menos de que tenga una lesión o reciba una sanción, Sergio Romero es inamovible para Diego Martínez. pero el entrenador los considera fundamentales para Boca, por lo que pelearán por su chance.

¿Cómo quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Profesional tras el empate con Defensa y Justicia?

El Boca de Diego Martínez no logró sacarle ventajas a Defensa y Justicia en la cita que se produjo el sábado 10 de febrero en la Bombonera. Fue 0 a 0 y de esa manera el conjunto xeneize se ubica sexto con 6 unidades en la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, por lo que por el momento no está accediendo a los Cuartos de Final.

De todas maneras, está a apenas un punto de ingresar a la zona de clasificación a la siguiente fase. Por encima tiene al Halcón de Varela y a Racing Club, ambos con 7 unidades. Más arriba, Newell’s Old Boys y Godoy Cruz con 12 y Estudiantes de La Plata con 10.

¿Edinson Cavani volverá a jugar en Boca?

Más allá de los regresos que tendrá Boca desde la Selección Argentina, los hinchas se preguntan por el estado físico de Edinson Cavani. Y es que el uruguayo no estuvo ante Tigre ni contra Defensa y Justicia. De hecho, este domingo no entrenó a la par y es muy factible que no juegue frente a Central Córdoba.