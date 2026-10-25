Los hinchas de Boca criticaron a un titular tras el triunfo ante Independiente: “No sabe jugar de nada”

Los fanáticos no perdonaron el rendimiento de un futbolista durante el encuentro en el Libertadores de América.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol agónico de Facundo Jagger Herrera, el Xeneize se llevó tres puntos fundamentales para seguir puntero de la Tabla Anual. En medio de ese contexto, los hinchas arremetieron contra Malcom Braida por su flojo rendimiento individual.

Cabe recordar que fue titular porque Lautaro Blanco estaba al límite desde lo físico, terminó con molestias musculares tras la revancha contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana y se buscó evitar una posible lesión antes del Superclásico ante River. Así las cosas, Rodolfo Arruabarrena confió en el ex San Lorenzo para este encuentro.

Lo cierto es que los hinchas de Boca criticaron a Malcom Braida. A través de sus cuentas personales de X (ex Twitter), se expresaron durante el partido y arremetieron fuertemente contra el lateral izquierdo. “No sabe jugar de nada, su única virtud es correr”, escribió uno de los fanáticos para hacer público su enojo con el defensor del conjunto de la ribera.

Otros de los comentarios más destacados en las redes sociales, fueron: “Es el claro ejemplo del porqué Blanco no se puede ni resfriar“, “¿Cómo puede ser jugador profesional?”, “es el peor jugador que vi en mi vida“, “no puede parar ni el colectivo”, “es jugar con uno menos, está escondido” y “verlo jugar me da dolor de ojos, es muy duro”.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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