La dura derrota de Boca ante Fluminense por la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, que lo dejó en la puerta de la tan ansiada séptima por tercera vez consecutiva, tuvo una fuerte repercusión tanto en el ámbito futbolístico como en el político, ya que en diciembre se realizarán las elecciones presidenciales en el elenco de La Ribera.

Además de esto, también tuvo repercusión en el plano político a nivel nacional, ya que Javier Milei, el candidato a Presidente por La Libertad Avanza, en su cuenta de Twitter criticó ferozmente a Juan Román Riquelme, el vicepresidente y miembro del Consejo de Fútbol del Xeneize.

Es que, en su cuenta oficial de Twitter, Milei le dio me gusta a varios tuits que criticaban al ex futbolista de Boca, alegando que no es bueno su trabajo como dirigente de la institución, y que con él el Xeneize no podría volver a dar la vuelta olímpica a nivel internacional tras 16 años de sequía.

Desde hace tiempo es sabido que el candidato a Presidente de la Nación opina diferente a Riquelme y es por eso que en más de una ocasión opinó al respecto. “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas. La contratación de Riquelme, por parte de Angelici, cuando estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó“, dijo hace un tiempo en diálogo en El País.

Por otro lado, a pesar de no estar a favor de la gestión Riquelme, Milei declaró que iba a alentar por Boca en esta final de la Copa Libertadores ante Fluminense, afirmando: “Estamos hablando de Argentina-Brasil, vamos…”, y añadió: “Quiero que sea campeón el equipo argentino”.

Los me gusta de Milei en contra de Juan Román Riquelme

El pedido de Milei a Mauricio Macri para las próximas elecciones en Boca

“Estoy trabajando activamente. Todavía no hemos definido la lista, pero parte de la conversación que tuve con Javier Milei fue que me dijo ‘necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca‘”, comentó Macri sobre el pedido de Milei, en diálogo con Radio Mitre.

“Me dijo ‘la he perdido desde que Riquelme es presidente’. Presidente en ejercicio más allá que es vicepresidente. Ahí hubo otro punto de contacto, porque Milei me dijo que me votó también en la época de Boca”, agregó.

El día que Milei se hizo anti Boca

Al recordar la final de Copa Libertadores que terminó con la coronación del Millonario derrotando al Xeneize en Madrid, agregó: “Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River“.