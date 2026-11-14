Los puntajes de Boca vs. Banfield por las semifinales de la Copa Argentina: jugador por jugador

Álvaro Montero (8): gigantesca actuación del colombiano. Mientras reinaba el 0 a 0 en el marcador, el arquero salvó en dos oportunidad a Boca con dos atajadas con una mano a puro reflejo. Su saque de arco veloz fue clave para que el Xeneize convierta el 1 a 0 sobre el cierre del primer tiempo. Sostuvo nuevamente su valla invicta.

Leandro Lozano (7): a su partido prolijo en ataque y defensa le sumó un gol que puso cifras definitivas al compromiso. Hace rato que Boca tiene lateral derecho.

Lautaro Di Lollo (6): un partido sin sobresaltos. Nuevamente mostró firmeza y fuerza para contener los ataque de Banfield. Una vez más demostró ser impasable por arriba, pero en esta oportunidad solo en área propia.

Facundo Herrera (6): intentó avanzar más de lo habitual hacia la zona ofensiva con sus conducciones y pases hacia adelante. En defensa no titubeó.

Malcom Braida (6): tuvo la difícil tarea de reemplazar a Lautaro Blanco y lo hizo bien. No mostró el desborde del 3 titular, sobre todo por su pierna derecha como la hábil, pero tuvo buenas participaciones en ataque y no flaqueó en defensa. Fue amonestado en el primer tiempo y reemplazado por Costa.

Santiago Ascacibar (7): llegó con lo justo desde lo físico por una molestia en la rodilla, producto de una patada sufrida frente a Defensa y Justicia. Finalmente, fue titular, disputó los 90′ y volvió al gol luego de tres meses de sequía. Fue su noveno tanto en el año.

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Leandro Paredes (8): amo y señor del juego de Boca y del partido. Más de 70 pases dados, con 91% de efectividad y una asistencia deluxe a Ascacibar para abrir el marcador. Contuvo y cuidó la pelota cuando la tuvo en su poder. Quizás su único punto flojo fue la escasez de remates al arco, ya que solo pateó una vez y se fue por arriba del travesaño. Fue reemplazado por Tomás Belmonte.

Milton Delgado (6): terminó el partido como capitán, sin la presencia de Paredes ni de Merentiel o Blanco. No tuvo la trascendencia habitual en el juego, pero aún así no mostró incovenientes en el partido. Asistió a Villa en el segundo gol del partido.

Sebastián Villa (7): un muy flojo primer tiempo que fue compensado sobre el final del mismo con el pase para Paredes que terminó en gol. En la segunda parte, terminó de redimirse con un golazo que puso el 2 a 0 en el marcador y asistió a Lozano para el tercer tanto. Fue reemplazado por Leonel Flores.

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Miguel Merentiel (5): participativo desde el juego, pero poco influyente de cara al arco rival. Apenas un tiro al arco en todo el partido, aunque supo ser una incomodidad para la defensa rival. Fue reemplazado por Enner Valencia.

Alan Velasco (6): comienzo flojo, poco a poco fue ganando confianza y terminó siendo un gran conductor de juego y una opción constante de ataque. Tuvo dos oportunidades de gol con remates desde afuera. Fue reemplazado por Tomás Aranda.

INGRESARON

Tomás Aranda (5): ingresó por Velasco y se notó, al igual que con Defensa, su falta de ritmo futbolístico. Su talento sale a flor de piel y sumó minutos importantes de cara a la final de la Sudamericana.

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Enner Valencia (5): el héroe de la instancia anterior y de la definición de la tabla anual sumó minutos en el complemento, donde tuvo una buena actuación sin mucha trascendencia.

Ayrton Costa (5): primera vez que juega como lateral izquierdo en Boca. Cumplió, sin grandes intervenciones en ataque y defensa.

Tomás Belmonte (5): casi convierte el cuarto con un latigazo desde afuera. Fue la rueda de auxilio de Paredes cuando pidió el cambio por cansancio.

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Leonel Flores (5): ingresó bien, tuvo el gol en sus pies con un remate a colocar que pegó en el travesaño.