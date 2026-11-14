Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Argentina

Con asistencia de Paredes: el gol de Ascacibar para el 1-0 de Boca vs. Banfield por Copa Argentina

El Rusito apareció de cabeza en el cierre del primer tiempo para que el Xeneize se vaya al descanso en ventaja.

Boca celebra el gol de Santiago Ascacibar
© Foto: transmisión TyC SportsBoca celebra el gol de Santiago Ascacibar

Boca Juniors se marchó al entretiempo con una mínima ventaja ante Banfield en las semifinales de la Copa Argentina 2026. Aunque el Taladro había tenido las más claras, sobre el final de la primera mitad apareció Santiago Ascacibar de cabeza para el 1-0 parcial.

El exmediocampista de Estudiantes de La Plata pisó el área y recibió un centro preciso de Leandro Paredes para vencer la resistencia de Diego ‘El Ruso’ Rodríguez. De esta manera, el Xeneize dio el primer paso y, de sostener la ventaja, estará en la gran final.

+ Seguinos en

El gol de Ascacibar en Boca vs. Banfield

Platense es el primer finalista de la Copa Argentina

El partido entre Boca y Banfield define al segundo finalista de la Copa Argentina 2026. A fines de octubre, Platense se convirtió en el primero luego de superar por penales a Atlético Tucumán.

Ver también

Lucas Torreira reafirmó su fanatismo por Boca tras Argentina – Uruguay: “Es hermoso jugar en este estadio”

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones