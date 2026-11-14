Con asistencia de Paredes: el gol de Ascacibar para el 1-0 de Boca vs. Banfield por Copa Argentina

Boca Juniors se marchó al entretiempo con una mínima ventaja ante Banfield en las semifinales de la Copa Argentina 2026. Aunque el Taladro había tenido las más claras, sobre el final de la primera mitad apareció Santiago Ascacibar de cabeza para el 1-0 parcial.
El exmediocampista de Estudiantes de La Plata pisó el área y recibió un centro preciso de Leandro Paredes para vencer la resistencia de Diego ‘El Ruso’ Rodríguez. De esta manera, el Xeneize dio el primer paso y, de sostener la ventaja, estará en la gran final.
El gol de Ascacibar en Boca vs. Banfield
¡GOL DE BOCA!— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Ascacibar anotó a los 46 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/bvvXoS4pHe
Platense es el primer finalista de la Copa Argentina
El partido entre Boca y Banfield define al segundo finalista de la Copa Argentina 2026. A fines de octubre, Platense se convirtió en el primero luego de superar por penales a Atlético Tucumán.