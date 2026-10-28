Los resultados que necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores si le gana a River en el Superclásico

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca y River se miden en una nueva edición del Superclásico, en un partido que tendrá varios condimentos extras, pensando en la clasificación a octavos de final, como también en los primeros puestos de la tabla anual.
Esto se debe a que el Xeneize llega en el primer puesto de este último ítem, y es por eso que una victoria contra el Millonario en el clásico lo deja a un paso de consagrarse campeón de la anual. Además, si se dan una serie de resultados puede asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Para que el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena pueda conseguir este objetivo, primero que nada tendrá que ganarle a los dirigidos por Leonardo Ponzio, ya que de otra manera no se asegurará el boleto al torneo más importantes a nivel clubes que organiza Conmebol.
Además de esto, tendrán que darse dos de tres resultados respecto a los partidos que jugarán Rosario Central, Argentinos Juniors y Vélez, quienes son sus inmediatos perseguidores en la tabla anual, y que también pelean por meterse en la Libertadores.
En este sentido, Argentinos Juniors no le tiene que ganar a Atlético Tucumán en condición de visitante, Rosario Central tiene que perder en su visita a Sarmiento de Junín, o bien que Vélez no le gane a San Lorenzo como local en el Estadio José Amalfitani.
Cabe destacar que como el Canalla y el Fortín juegan antes, el Xeneize saldrá a la cancha sabiendo sus resultados, por lo que una victoria ante River en La Bombonera podría tener un gusto extra, ya que le podría asegurar la clasificación a la próxima Copa Conmebol Libertadores.
Así está la tabla anual
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
Datos clave
- Boca y River juegan el Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.
- El equipo de Rodolfo Arruabarrena puede asegurar el boleto a la Copa Libertadores 2027 si gana.
- Leonardo Ponzio dirige a River frente a un Xeneize puntero de la tabla anual.