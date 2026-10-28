Los resultados que necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores si le gana a River en el Superclásico

A falta de una fecha para el cierre de la tabla anual, el Xeneize podría conseguir el boleto al certamen continental.

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca y River se miden en una nueva edición del Superclásico, en un partido que tendrá varios condimentos extras, pensando en la clasificación a octavos de final, como también en los primeros puestos de la tabla anual.

Esto se debe a que el Xeneize llega en el primer puesto de este último ítem, y es por eso que una victoria contra el Millonario en el clásico lo deja a un paso de consagrarse campeón de la anual. Además, si se dan una serie de resultados puede asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Para que el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena pueda conseguir este objetivo, primero que nada tendrá que ganarle a los dirigidos por Leonardo Ponzio, ya que de otra manera no se asegurará el boleto al torneo más importantes a nivel clubes que organiza Conmebol.

Además de esto, tendrán que darse dos de tres resultados respecto a los partidos que jugarán Rosario Central, Argentinos Juniors y Vélez, quienes son sus inmediatos perseguidores en la tabla anual, y que también pelean por meterse en la Libertadores.

En este sentido, Argentinos Juniors no le tiene que ganar a Atlético Tucumán en condición de visitante, Rosario Central tiene que perder en su visita a Sarmiento de Junín, o bien que Vélez no le gane a San Lorenzo como local en el Estadio José Amalfitani.

Cabe destacar que como el Canalla y el Fortín juegan antes, el Xeneize saldrá a la cancha sabiendo sus resultados, por lo que una victoria ante River en La Bombonera podría tener un gusto extra, ya que le podría asegurar la clasificación a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

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Así está la tabla anual

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA

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