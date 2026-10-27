Es oficial: el Superclásico de este domingo en La Bombonera, entre Boca Juniors y River Plate, será dirigido por Nicolás Ramírez.
Si bien desde un principio los candidatos fueron Nicolás Ramírez, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, finalmente fue elegido Ramírez para llevar las riendas del partido en el que Boca recibirá a River desde las 15 horas de este 1 de noviembre.
La terna completa del Superclásico
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Gastón Suárez
El historial de Nicolás Ramírez dirigiendo a Boca y River
Nicolás Ramírez dirigió a River en 21 partidos, en los que hubo once victorias, empates y siete derrotas. Con Boca, en tanto, fueron 14 encuentros, con siete triunfos dos paridades y cinco caídas.
Este será su cuarto Superclásico. Su saldo es de dos triunfos para River y uno para Boca.
Las designaciones arbitrales de la Fecha 15
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Eric Grunmann
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Adrián Núñez Rodríguez
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Mariano Ascensi
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Sábado 31 de octubre
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Javier Viglieti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Verlota
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gastón Suárez
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Iñaki Iparraguirre
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Carlos Córdoba
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Maximiliano Silcan Jerez
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Julián Beligoy
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Guillermo González