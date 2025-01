Tras haber vivido sus primeros entrenamientos en Ezeiza, Agustín Marchesín tuvo su presentación oficial como refuerzo. El flamante arquero del Xeneize expresó su satisfacción por llegar al club, con una frase como bandera: “Hay que ser jugador de Boca las 24 horas“.

“Primero que nada quiero agradecerle a Román, que ha sido mi ídolo de la infancia. Le tengo un gran respeto y lo sabe. Siempre atajé con la camiseta del Mono y de Óscar. Para mi es un sueño. Más allá de tener 36 años, es una oportunidad muy importante”, expresó el ex-Lanús, que atajará con el dorsal 25.

Y continuó: “Voy a defender esta posibilidad como un hincha. Hay que ser jugador de Boca las 24 horas y eso es lo que le puedo prometer al presidente y toda le gente. Llego en un gran momento. Después de haber superado una lesión muy importante en España me sentí muy bien. Siempre lo más importante es ganar cosas y ser campeón. Llego con hambre y en un buen momento de mi carrera“.

Marchesín, hincha de Boca

El arquero no ocultó que es fanático del Xeneize y lo dejó en claro en la conferencia: “Boca es el club más grande en el que he estado. Todos saben que soy hincha y eso no ha cambiado. Le tengo un gran cariño a Lanús, porque mi carrera se las debo a ellos”.

“El equipo de Bianchi y Román fue el mejor de la historia de Boca. He ido a la cancha muchas veces. La Bombonera para cualquier jugador es un sueño, más allá de ser hincha o no. Vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien y de respetar al club al 100%“, expresó el arquero.

“He estado en clubes importantes de cada país. Boca es un club que tiene una magnitud muy grande y los argentinos vivimos el fútbol de manera especial. Me gusta esta presión. Es el desafío más importante de mi carrera“, remarcó Marchesín, que completó: “Tenemos que ser un ejemplo dentro y fuera del campo. Para mi es un orgullo muy grande estar acá. Es un arco especial. Trabajaré día a día para demostrar por qué estoy acá”.

Los objetivos y la competencia con Romero, García y Brey

Consultado por la dura competencia que tendrá con sus colegas, soltó: “A Chiqui (Romero) y a Javi (García) los conozco hace muchísimo tiempo y tengo una gran relación. Es una competencia sana y linda, en donde están los mejores. Lean (Brey) hizo un muy buen trabajo. Uno sabe que tiene grandes arqueros al lado”.

“Venir a Boca fue algo fácil de decidir. Sí fue difícil dejar el club donde estaba porque la gente de Gremio se ha portado muy bien y confiaron en mí en un momento difícil de mi carrera“, remarcó el arquero y continuó: “Las expectativas son las mejores. Boca tiene la obligación de ir por todo porque es el club más grande de Argentina. Trataremos con el grupo hacer lo mejor”.