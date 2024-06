Tras ser una de las figuras en la consagración del Galatasaray en la Superliga de Turquía, Lucas Torreira, el mediocampista uruguayo de 28 volvió a hablar sobre uno de los máximos deseos que tiene por cumplir en su carrera, que es el de llegar al fútbol argentino para jugar con la camiseta de Boca.

En esta oportunidad, el ex Fiorentina y Arsenal entre otros equipos, habló con el programa emitido por ESPN, Generación F, en donde volvió a expresar su deseo de llegar al elenco de la Ribera, y también confesó que está en contacto con su compatriota, Edinson Cavani.

“No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”, comenzó al hablar sobre su deseo.

Además, un poco cauto sobre el momento en el que podría llegar al Xeneize: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.

Lucas Torreira coqueteó con la chance de jugar en Boca. (Getty Images)

Siguiendo por la misma línea, aclaró: “Acabo de renovar mi contrato hasta el 2028 y no es fácil, no es que porque sea un sueño un día me levanto cruzado y digo bueno me voy para Argentina porque no es así. Ojalá fuera tan fácil y tuviera la posibilidad de ir. Sí tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Y cerró, explicando la importancia que tiene para él jugar con la camiseta del club del que es hincha: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida”.

Los números de Lucas Torreira en la última temporada

Siendo una pieza importante en la obtención del título liguero, el volante uruguayo disputó un total de 47 partidos a lo largo de la temporada, en los que anotó un gol y aportó 3 asistencias. Además, recibió una tarjeta roja y ganó dos títulos a nivel local.

¿Cuándo termina el contrato de Lucas Torreira con Galatasaray?

El vínculo del uruguayo con el equipo turco finaliza el 30 de junio del 2026. Si en ese momento decide llegar al Xeneize, el futbolista tendrá 30 años.