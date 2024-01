En el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, Boca empató 0 a 0 contra Platense en condición de visitante, en el estadio Ciudad de Vicente López.

A lo largo de este encuentro, el entrenador debutante del Xeneize, Diego Martínez, movió las fichas en el banco de los suplentes, en el que si bien pudo romper el cerrojo defensivo del Calamar, no logró llegar con claridad y arrancar la temporada con una victoria que le permita seguir sumando confianza.

El último de estos cambios, fue el ingreso de Darío Benedetto por Luca Langoni, a falta de poco más de 10 minutos para el final, y si bien no tuvo mucha participación dentro del campo de juego, fue noticia por lo que pasó en zona mixta, cuando el plantel se retiraba del estadio de Platense.

Allí, el delantero del Xeneize, que no habló con la prensa, se acercó a sacarse fotos con los hinchas presentes en zona mixta, y cuando se estaba por subir al colectivo junto al plantel, un fanático de Platense le gritó “moriste en Madrid, Pipa”, en referencia a la final de la Copa Libertadores del 2018 que perdió ante River.

Luego de escuchar este grito, el delantero de 33 años hizo oído sordo y siguió caminando rumbo al ómnibus sin voltear para ver quien le gritó, ignorando por completo la chicana del hincha de Platense que lo cargó con el partido que terminó con triunfo del Millonario por 3 a 1, en el que Benedetto anotó para Boca.

Benedetto confirmó que seguirá en Boca

A pesar de correr de atrás en la consideración de Diego Martínez, ya que es el tercer centrodelantero por detrás de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Pipa confirmó que seguirá jugando en Boca en la temporada 2024. “El día que yo me tenga que ir, creo que tengo la personalidad suficiente y no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. Le pueden decir al hincha de Boca que el día que haya algo y tome esa decisión lo van a saber por mí y no por la prensa”, tiró.

El representante de Benedetto puso en duda su continuidad para el próximo año

Christian Bragarnik, el representante del delantero de 33 años, habló sobre el futuro de Benedetto, y puso en duda su renovación de contrato, ya que su vínculo con Boca finaliza el 31 de diciembre de este año .“Benedetto no está buscando una salida”, comenzó explicando sobre el deseo del jugador, para luego agregar que “Boca es el mejor club para Darío” y cerrar afirmando que “verán que es lo mejor”.

Los números de Darío Benedetto en Boca

Teniendo en cuenta su segundo paso por la institución a la que regresó en el 2022, Benedetto lleva disputados un total de 84 partidos, en los que anotó 25 goles y aportó 7 asistencias. Además, logró tres títulos a nivel local.