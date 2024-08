Boca venció por 3 a 0 a Banfield en condición de local por la fecha pendiente de la Liga Profesional y se acomodó en la tabla del campeonato del fútbol argentino posicionándose en el 11° puesto con 12 unidades. Los goles de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Jabes Saralegui le dieron la victoria a los dirigidos por Diego Martínez, quien quedó conforme con el triunfo por sus declaraciones en conferencia de prensa.

Entre sus frases, habló de la diferencia que hay en el rendimiento de su equipo en condición de local y de visitante y volvió a destacar lo que para él dirigir a Boca en La Bombonera, donde reveló una anécdota personal de su niñez como hincha xeneize.

En medio del partido ante Banfield, mientras todo el plantel de Boca y el cuerpo técnico celebraban el gol de Miguel Merentiel que ponía el 2-0 parcial para el Xeneize, Diego Martínez tuvo un buen gesto con un hincha del club de la Ribera. En plena euforia por la celebración del tanto de la Bestia, a un fanático xeneize que se le había caído el celular desde la platea cercana a los bancos de suplentes. Martínez rápidamente lo identificó y se lo arrojó para devolvérselo.

Luego, como si nada hubiera pasado, aplaudió a su equipo por el gol que empezaba a encaminar la goleada a favor y soltó un “muy bien” con los pulgares hacia arriba para todos sus dirigidos. El gesto de Martínez con el hincha se hizo viral en redes sociales y se ganó respuestas positivas entre los usuarios xeneizes.

Qué se le viene a Boca tras la goleada ante Banfield

Luego de vencer por 3 a 0 al Taladro por la Liga Profesional, Boca enfrentará también de local a Barracas Central este domingo 4 de agosto a las 17:00 por la fecha 9. La jornada siguiente visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza el sábado 10 de agosto a las 18:45 y, tras este cotejo, el Xeneize recibirá en La Bombonera a Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el jueves 15 de agosto a las 21:30.

Algunas declaraciones de Diego Martínez en conferencia de prensa post Banfield

Sobre la forma de juego en condición de visitante, Martínez señaló: “Lo dije en Instituto: no me gusta y no siento que esté bueno el lugar donde terminamos la fecha pasada en la tabla. Puedo poner un montón de excusas o razones que nos han pasado y que a veces tienen que ver con cosas extrafutbolísticas o cosas que han sucedido como perder la esencia de este equipo que es el mediocampo. Las excusas son para otro tipo de gente. Pienso distinto. Trato, con lo que tengo, tratar de encontrar soluciones en el día a día, tratando de crecer como equipo. No noto que haya falta de paciencia con nuestro trabajo. Me guío por lo que hacemos día a día, lo que hablamos con los muchachos. Trabajaremos más duro para poder mejorar en condición de visitante”.

Luego, sobre el flamante debut de Agustín Martegani, el DT expresó: “Lo notamos a Agustín con mucha templanza. Era una decisión difícil el hecho de ponerlo de titular, pero nos dio buenas sensaciones en la primera práctica y lo hizo bien hoy”.

Por último, acerca de la salida de Marcos Rojo, Martínez cerró: “Marcos Rojo salió porque sintió una carga en el primer tiempo y lo sacamos para cuidarlo. Estamos muy contentos con él porque está teniendo muchos minutos de juego”.