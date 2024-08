Después de un flojo rendimiento como visitante de Instituto de Córdoba, donde solamente pudo conformarse con un empate sin goles, Boca Juniors contaba con la obligación de recuperarse de forma contundente para escalar en la tabla de posiciones.

Con esa premisa, este miércoles, la entidad Xeneize pisó el verde césped de la Bombonera para encontrarse frente a frente con Banfield en el marco de un partido adeudado de la séptima fecha de la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol.

En esta oportunidad, los de La Ribera expusieron un rendimiento bastante más positivo que en Córdoba. Así fue como dominaron al Taladro de principio a fin y terminaron diseñando una victoria realmente contundente por 3-0 para despejar todas las dudas.

Edinson Cavani abrió la cuenta para el conjunto anfitrión en el primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel y Jabes Saralegui aparecieron en escena en la etapa complementaria para ampliar distancias y ofrecerle un marcado abultado al partido.

¿Respuesta para Riquelme?

Durante los últimos días, luego de dicho empate contra Instituto, se puso en tela de juicio el andar de Boca en condición de visitante. Incluso se mencionó una reunión que mantuvo el entrenador con Juan Román Riquelme, presidente del club, quien no estaría del todo cómodo con ese nivel.

“Lo dije en Instituto: no me gusta y no siento que esté bueno el lugar donde terminamos la fecha pasada en la tabla. Puedo poner un montón de excusas o razones que nos han pasado y que a veces tienen que ver con cosas extrafutbolísticas o cosas que han sucedido como perder la esencia de este equipo que es el mediocampo”, comenzó señalando.

“Las excusas son para otro tipo de gente. Pienso distinto. Trato, con lo que tengo, tratar de encontrar soluciones en el día a día, tratando de crecer como equipo. No noto que haya falta de paciencia con nuestro trabajo. Me guío por lo que hacemos día a día, lo que hablamos con los muchachos. Trabajaremos más duro para poder mejorar en condición de visitante”, amplió.

La titularidad de Martegani

“Lo notamos a Agustín con mucha templanza. Era una decisión difícil el hecho de ponerlo de titular, pero nos dio buenas sensaciones en la primera práctica y lo hizo bien hoy”, sentenció el entrenador de Boca sobre la titularidad del flamante refuerzo llegado de San Lorenzo de Almagro.

La salida de Marcos Rojo

En cuanto a la salida de Marcos Rojo en el entretiempo, Diego Martínez llevó algo de tranquilidad para todos los hinchas de Boca: “Marcos Rojo salió porque sintió una carga en el primer tiempo y lo sacamos para cuidarlo. Estamos muy contentos con él porque está teniendo muchos minutos de juego”.