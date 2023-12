Luego de lo que fueron las elecciones presidenciales en Boca, Juan Román Riquelme fue elegido como presidente de la institución, y una de sus primeras medidas fue contratar a Diego Martínez, de último paso por Huracán, para que sea el entrenador del primer equipo de cara a la temporada 2024.

Referido a esta elección de Martínez como el nuevo DT, Martín Palermo, quien dejó su cargo como entrenador en Platense y que iba a ser quien dirija al Xeneize en caso de que gane la oposición comandada por Andrés Ibarra, en diálogo con Radio La Red rompió el silencio y desechó la chance de llegar al elenco de la Ribera en el corto plazo.

“En la conferencia de prensa dije lo que sentía y cuál es mi sueño como entrenador: sueño con dirigir Estudiantes y Boca”, comenzó Palermo, que luego agregó: “Creía que después de Guillermo pude ser yo el técnico de Boca, porque le tocó al Vasco, a Guillermo, Ibarra y Battaglia”.

Además, desestimó la posibilidad de dirigir al Xeneize mientras esté Riquelme al mando de la institución: “No creo que Riquelme me llame para ir a Boca. Si lo hace es por algún interés”, y sumó: “Somos distintos con Román. Nos respetamos dentro de la cancha. Cuando es así, no conectas, por más que lo quieras hacer por Boca. Para que mentirle al hincha de Boca, la convivencia con Román no durará nada”.

Y cerró expresando su deseo de cumplir su sueño de ser el entrenador de Boca en un futuro: “Yo me veo sentado en el banco, como técnico de Boca, aunque tendré que esperar 4 años para ser DT de Boca”, tiró.

Pasando por el futuro de Palermo, luego de lo que fue una campaña histórica al mando de Platense, en la que llegó a la final de la Copa de la Liga Profesional, en donde cayó ante Rosario Central por 1 a 0, el Titán confirmó que no renovará su vínculo y ahora deberá definir su futuro para dirigir en un nuevo equipo de cara al 2024.

Palermo confesó que le dolió el trato del hincha de Boca

Al competir contra Juan Román Riquelme en las elecciones, algunos hinchas de Boca se tomaron a mal el accionar de Palermo y se lo hicieron saber en las redes sociales. Referido a esto, el Titán tiró: “Que el hincha de Boca me haya dicho ‘Traidor’ fue lo que más me dolió”.

Los números de Martín Palermo

En su año como entrenador del Calamar, Palermo dirigió un total de 46 partidos, con un saldo de 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas.