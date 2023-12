Palermo: "Que el hincha de Boca me haya dicho 'traidor' fue lo que más me dolió"

El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el Club Atlético Boca Juniors. En las mismas, la fórmula del oficialismo compuesta por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal se impuso con claridad ante la nómina integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Un triunfo realmente contundente.

Como consecuencia de estos resultados, Martín Palermo, el director técnico elegido por el espacio opositor para ocupar el banco de suplentes del elenco Xeneize, no podrá volver al club donde es ídolo absoluto en el corto y mediano plazo. Es que la relación con el Titán, máximo anotador histórico de la institución, no es la mejor con Riquelme.

En medio de ese panorama, este miércoles, Palermo, que acaba de desvincularse de Platense después de conducir al Calamar hasta la gran final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, instancia en la que cayó por la mínima diferencia con Rosario Central, se pronunció sobre varias cuestiones, entre ellas su desembarco fallido en Boca.

Primero y principal, el también exentrenador de Godoy Cruz de Mendoza, Arsenal de Sarandí, Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido de Chile y Aldosivi de Mar del Plata se mostró bastante triste por el trato que recibió por parte de algunos hinchas de Boca durante el desarrollo de las propias elecciones para presidente.

“Que el hincha de Boca me haya dicho ‘traidor’ fue lo que más me dolió”, comenzó exteriorizando el director técnico de 50 años de edad en declaraciones brindadas al programa ‘Un Buen Momento’, por ‘Radio La Red’. De esta manera, Palermo exteriorizó su malestar por la actitud de algunos simpatizantes de la institución Xeneize.

No es un detalle menor que el hincha de Boca considera a Riquelme el máximo ídolo histórico del club, por lo que el apoyo que tiene el nuevo presidente es realmente importante. Entonces, que Palermo se haya inclinado por un apoyo tan claro y evidente hacia la fórmula opositora generó un malestar en una porción considerable de fanáticos.

Por ende, al cabo de este desenlace en las elecciones y de la inminente asunción de Diego Martínez como nuevo entrenador de Boca, Palermo tendrá que analizar las propuestas que se pondrán sobre la mesa en los próximos días. El exdelantero, que decidió no extender su contrato con Platense, recibiría ofertas del ámbito local y del exterior.

Palermo se diferenció de Riquelme

“Somos distintos con Román. Nos respetamos adentro de la cancha. Cuando es así, no conectás por más que lo quieras hacer por Boca. No creo que me llame para ir a Boca, si lo hace es por algún interés”, señaló Palermo sobre Riquelme.

La defensa de Palermo a Macri

“Mauricio Macri, como presidente de Boca, es el más exitoso de toda la historia. Que la gente lo insulte, no lo entiendo”, manifestó Palermo.