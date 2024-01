La mañana de Boca Predio estuvo muy activa para el equipo de Diego Martínez. Jugó dos amistosos ante Estudiantes de Caseros, equipo de la Primera Nacional dirigido por Walter Otta, y en ambos logró victoria. En uno de ellos, destacó el juvenil Román Rodríguez, quien marcó un gol. A continuación, te contamos más sobre una de las caras menos conocidas que está en la pretemporada con la Primera.

Román Rodríguez participó del segundo amistoso ante Estudiantes de Buenos Aires. El primer partido, Boca lo ganó 1-0 con gol de Darío Benedetto, mientras que el segundo, fue por 2-0 con goles de Norberto Briasco y el mencionado juvenil.

Diego Martínez promovió varios juveniles de la reserva y otras categorías para que se empiecen a foguear con los jugadores de la Primera. Entre los nombres más conocidos, destacaron Jabes Saralegui y Mauricio Benítez, pero Román Rodríguez es de los que empieza a aparecer.

¿Quién es Román Rodríguez?

Nacido en Pilar el 15 de septiembre de 2003, Román Andrés Rodríguez es un hábil enganche, que también puede jugar de mediocampista interno. Hizo todas sus inferiores en Boca y su fanatismo está incluso inmerso en su propio nombre, el cual debe al hoy presidente del club, Juan Román Riquelme.

“Mis hermanos me pusieron Román por Riquelme“, confesó hace un tiempo en una entrevista para el canal oficial de Boca Juniors. Y su idolatría por el gran 10 de la institución xeneize es tal que no dudó en asegurar que “Román hay uno solo“. Pese a ello, no duda en copiarle algunas cosas de cuando era jugador, como el hecho de usar sólo botines negros.

Román Rodríguez llegó a Boca con apenas nueve años, gracias a que empezó a jugar en una de las escuelitas que tiene el club en el Gran Buenos Aires. Cuando lo vieron jugar, lo llamaron para integrarse al club y nunca más se fue. Para aquellos que no lo conocen, hoy por hoy, en la Reserva azul y oro tras ser subido por Mariano Herrón en 2023, destaca como un interno que puede jugar por ambas bandas, pero le gusta jugar de enganche.

De acuerdo a sus propios dichos, le gusta copiar movimientos de algunos futbolistas de buen pie. En cuanto a argentinos, trata de copiar a un ex Boca, como Alexis Mac Allister, e incluso a un futbolista de River como Nacho Fernández. Mientras que, en el plano internacional, mencionó los nombres de Thiago Alcántara y Kevin de Bruyne, según TyC Sports.

Román Rodríguez fue campeón intercontinental sub 20 y jugó en las juveniles de Argentina

Si bien empieza a aparecer poco a poco en la Primera de Boca, Román Rodríguez ya tiene experiencia internacional importante. En primer lugar, este destacado volante integró el equipo Sub 20 xeneize que se consagró campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental de la categoría.

Rodríguez fue parte del equipo dirigido por Silvio Rudman, aunque, en la mayoría de los partidos, ingresó desde el banco de los suplentes. Es probable que, para este año, en Reserva, empiece a ser titular. Con buenos rendimientos, Diego Martínez lo podría tener en cuenta para la Primera.

Además de destacarse en Boca, Román estuvo en las juveniles de la Selección Argentina. Recientemente, integró la Sub 20 que jugó los Juegos Suramericanos en 2022.