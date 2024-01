El Boca de Diego Martínez se está armando. Mientras aguarda para cerrar a Kevin Zenón, empiezan a surgir posibilidades en otras posiciones. Sin embargo, uno de los puestos que genera incertidumbre es el de volante central. Hoy por hoy, la posición cuenta con algunos nombres y también un ausente en la pretemporada azul y oro. Por eso, la directiva evalúa posibilidades. Ante esto, le pedimos a la IA algunas recomendaciones.

De acuerdo a los dichos del periodista Leandro Tato Aguilera, el “5” titular para Diego Martínez es Ezequiel Fernández. No obstante, por detrás, viene un Jorman Campuzano, quien fue muy criticado por el hincha de Boca y, a su vez, pensó en una posible salida del club. Si esto ocurriera, el Consejo de Fútbol debería salir al mercado en busca de un volante de corte y buena salida.

A estos nombres, Diego Martínez les está brindando confianza a algunos juveniles como los casos de Mauricio Benítez y Milton Delgado. Sin otros nombres a la vista, los hinchas piden por un refuerzo en la posición y la directiva evalúa la posibilidad, aunque con jugadores que puedan dar la talla.

¿Qué volantes centrales recomienda la Inteligencia Artificial?

Ser el “5” de Boca no es tarea para cualquiera. Desde la salida de Alan Varela, no hubo un dueño absoluto de la posición y por eso la gente pide por otras opciones que no están en el plantel. Con ayuda de la IA, recomendamos tres nombres ideales en la posición.

A través de la Inteligencia Artificial de Microsoft, Bing, nos hemos encontrado con tres nombres para todos los gustos: un campeón del mundo con la Selección Argentina con pasado en River, un jugador del fútbol argentino y otro que milita en el exterior.

Guido Rodríguez

Tuvo participación en la Selección en Qatar 2022 y ha sido una opción de recambio en el puesto de “5”. Guido Rodríguez tiene pasado en River, aunque nunca tuvo continuidad. En Argentina, destacó en Defensa y Justicia. Luego, se marchó a México donde tuvo buenos pasos por Tijuana y América. Mientras que, desde 2020, integra el plantel de Betis donde es titular indiscutido.

Resulta una opción muy difícil para que pueda llegar a Boca, pese a que termina contrato a mitad de este 2024. Es que todavía sigue negociando su renovación en Betis, al tiempo que, su intención sería continuar en Europa. De no ser por esta situación, tranquilamente podría ser un volante central útil en el once de Diego Martínez.

Santiago Cáseres

En este caso, estamos ante un jugador que fue buscado por River, pero que, al final, no llegó. La carrera de Santiago Cáseres prometía mucho luego de su aparición en Vélez. De hecho, dio el salto a España para jugar en Villarreal, aunque nunca pudo acomodarse. También tuvo un paso por América de México sin pena ni gloria.

Las lesiones le han impedido demostrar todo su potencial. Ahora, nuevamente en Vélez, puede ser un futbolista importante en su mediocampo. Para Boca, sus cualidades en cuanto a salida y buen pase son ideales. Tiene contrato con el ‘Fortín’ hasta finales de diciembre.

Federico Lértora

En alguna oportunidad, algún dirigente de Boca deslizó el nombre de Federico Lértora como posible refuerzo, aunque nunca se llegó a dar. Luego de una larga carrera por el fútbol argentino (Ferro, Godoy Cruz, Arsenal, Belgrano, Colón), pudo salir al exterior para jugar en México. Sin embargo, en Tijuana no anduvo del todo bien, y ahora está en Querétaro.

A sus 33 años, si desease volver al fútbol argentino, podría ser un mediocampista con mucho sacrificio, buena salida y entrega que Boca podría aprovechar. Sin embargo, su llegada es difícil, ya que el cuadro azul y oro debería negociar tanto con Tijuana como con Querétaro.