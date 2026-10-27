Quién es Tarzán Posse, el ’10’ de Boca que brilla en la Messi Cup y es la promesa de las inferiores

Una de las grandes promesas de las divisiones inferiores de Boca ya empezó a demostrar su calidad. Benjamín Posse, principal figura durante la Messi Cup que está en plena competición, despertó el interés de todos por su magnífico nivel individual. En medio de ese contexto, BOLAVIP repasó su historia y cómo juega la futura estrella del Xeneize.

Benjamín Posse, juvenil de Boca Juniors.

Conocido popularmente como Tarzán, es oriundo del barrio Los Plátanos en el Departamento de Rawson, en la Provincia de San Juan. Con apenas 15 años, se desempeña como mediocampista ofensivo, es decir que juega de enganche. Vale resaltar que en las categorías menores del conjunto de la ribera se utiliza el 4-3-1-2 como formación predilecta.

Durante su infancia, empezó su camino en el fútbol en el club Los Benjamines, pero tiempo más tarde continuó su formación en Atlético de la Juventud Alianza. En aquel entonces y representando a dicho equipo, llamó la atención de los captadores de Boca por su rendimiento en una prueba realizada en San Juan en 2024. Ya en 2025 arribó a la pensión.

Benjamín Posse, juvenil de Boca Juniors.

Como bien se puede predecir, su apodo se debe a su look tan particular y que lo diferencia del resto de sus compañeros y rivales, por su larga melena. No obstante, también destaca por su juego como volante creativo y con mucha injerencia en el último tercio del campo de juego, donde deslumbra con su buena gambeta y remate de media distancia.

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Un dato importante a tener en cuenta es que se sacó una foto con Lionel Messi luego del debut del Xeneize en el certamen juvenil que se disputa en Estados Unidos. No conforme con eso, el astro rosarino le firmó los botines, como a muchos de los chicos que se desempeñan en la categoría que comanda tácticamente Blas Armando Giunta.

Benjamín Posse, juvenil de Boca, con Lionel Messi.

Por otro lado, es bueno destacar que Boca integra el Grupo D junto a Manchester City, Flamengo y UE Cornellá, en la competencia que reúne a diferentes equipos de todo el mundo para una competición de futbolistas juveniles. En ese sentido, Benjamín Posse es una de las figuras más destacadas del torneo.

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