La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Boca – River por el Torneo Clausura 2026

La tecnología hizo su pronóstico y reveló todos los detalles del Superclásico por la fecha 15 en La Bombonera.

Este domingo por la tarde, Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Superclásico que se disputa en La Bombonera es determinante para la Tabla Anual y más aún que luego restará solo una fecha de la temporada. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que el Xeneize viene de vencer 1-0 a Independiente y de clasificar a la final de la Copa Sudamericana luego de dar vuelta la serie en Brasil frente a Vasco da Gama. En la vereda opuesta, el Millonario le ganó 1-0 a Racing y necesita una victoria que le permita posicionarse en puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual, porque sino quedará relegado.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Boca – River

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Será un partido cerrado y con pocas situaciones claras, donde Boca podría sacar ventaja en una pelota filtrada de Leandro Paredes“. En ese sentido, le puso aún más condimento y agregó: “River buscará progresar con la pelota y encontrar a sus jugadores ofensivos entre líneas“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Boca 1-0 River”, sentenció la novedosa herramienta sobre el Superclásico del fútbol argentino. No conforme con esa revelación, redobló la apuesta y confesó el autor del gol. “Miguel Merentiel (Boca)”, aseguró sin dudar la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la Inteligencia Artificial amplió su discurso al respecto y dejó una conclusión final. “La intensidad de un Superclásico y la importancia de los puntos pueden llevar a los dos equipos a priorizar el orden defensivo. Pero me inclino por Boca por la localía y el impulso anímico con el que llega.“, culminó la herramienta.