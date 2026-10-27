Riquelme arremetió contra las acusaciones de River por los arbitrajes y encendió el Superclásico: “No me parece”

El presidente de Boca no tuvo pelos en la lengua y se mostró en desacuerdo con las afirmaciones que llegaron desde River por los arbitrajes.

El próximo domingo, en la Bombonera, Boca Juniors y River Plate volverán a verse las caras en el marco de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Lo harán bajo la órbita de la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, en medio de un contexto determinante para el futuro de ambos elencos en el certamen doméstico y en la Tabla Anual.

En medio de ese panorama, este lunes, quien apareció en escena no fue otro que Juan Román Riquelme, presidente de la institución Xeneize. En declaraciones brindadas a AZZ, la máxima autoridad que tiene la institución de La Ribera tocó varios temas, entre los cuales se destacaron la defensa al arbitraje argentino ante las acusaciones de equipos como River y el propio Superclásico.

“Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en Argentina. Cuando a un equipo le toca perder o las cosas no van bien, culpan al árbitro. Siempre es más fácil culpar a un árbitro, pero yo siempre pienso que en el fútbol gana el que mejor juega”, comenzó manifestando Riquelme sobre las afirmaciones de figuras como Leonardo Ponzio y Ángel Correa.

“Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar. Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la televisión a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol”, profundizó el presidente de Boca sobre esta cuestión.

Y luego se refirió a la gran polémica del último Superclásico en el Monumental: “Úbeda debe pensar que fue penal de Blanco a Martínez Quarta. Si cobraban penal, seguramente Lautaro estaría a las puteadas, porque vive así. Claudio lo habrá dicho porque pensó que era falta. El Superclásico ese día lo ganó bien y Boca fue superior en los dos Superclásicos”.

“Si vos mirás el fútbol argentino, sabés que Estudiantes no está muy contento con la AFA. A nosotros nos tocó jugar contra ellos en una semifinal. Para muchos, el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada cuando supuestamente tenía que beneficiar a Boca”, continuó argumentando Riquelme, ahora poniendo el foco en el Pincha.

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Riquelme, máxima autoridad de Boca. (Foto: Getty)

Riquelme, contento con el presente de Boca

“Tenemos un plantel muy bueno. Lo tomamos con calma porque nos entregaron un club con deudas. Tengo que aguantar que digan que Riquelme no está preparado, hasta exjugadores de fútbol, que yo les deseo lo mejor. Vivimos en un país que dicen cualquier cosa. No me parece bien, pero lo respeto”, indicó sobre la actualidad de la entidad.

“Queremos un equipo competitivo y no tenemos problemas en gastar plata, pero no traer 100 jugadores para dejar contento a todo el mundo. Creemos que tenemos un buen plante, y por eso estamos compitiendo. Lo mismo el semestre pasado. Ahora esperamos terminar contentos”, añadió, en torno a los múltiples objetivos de Boca.

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¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 15 horas, en la Bombonera de Buenos Aires.

DATOS CLAVE

1 de noviembre: Boca y River se enfrentan a las 15 en La Bombonera.

Juan Román Riquelme: el presidente de Boca defendió al arbitraje argentino de críticas recientes.

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