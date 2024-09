Más allá de que en el mundo Boca están pensando en lo que será el Superclásico frente a River, que se disputará este sábado 21 de septiembre a las 16, de a poco, Juan Román Riquelme comienza a planificar lo que ocurrirá en el próximo mercado de pases, donde buscará refuerzos de categoría para jerarquizar al plantel que lidera Diego Martínez.

Si bien a mediados de 2024 desde el Xeneize hicieron una enorme inversión financiera para ir detrás de la Copa Sudamericana, la eliminación ante Cruzeiro generó que desde la dirigencia se pusieran el overol para trabajar en el próximo período de incorporaciones. Y así fue que el presidente levantó el teléfono para llamar a Carlos Palacios, Alan Velasco y también a Lucas Torreira.

En las últimas horas, desde Planeta Boca Juniors confirmaron que los contactos con Colo-Colo continúan vigentes tras no poder cerrar la operación sobre el cierre del último mercado de pases, e incluso ya está acordado el salario del extremo chileno que viene de convertirle un gol a River en la Copa Libertadores.

Carlos Palacios interesa en Boca.

Lucas Torreira afirmó que quiere jugar en Boca reiteradas veces

El uruguayo es un reconocido fanático de Boca y siempre que puede lo manifiesta, así como también expresa que quiere ser futbolista xeneize en algún momento de su carrera. De hecho, el portal Fanatik de Turquía reveló que hubo una nueva comunicación para sumarlo, pero que desde Brandsen 805 deberán negociar con Galatasaray.

Lucas Torreira, el apuntado por Boca para el refuerzo top de 2025.

En sus últimas declaraciones al respecto, Torreira señaló: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Además, añadió: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”.

Por último sobre el tema, reveló charlas que ya ha tenido con Riquelme y con Edinson Cavani: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.

Alan Velasco, la obsesión de Riquelme

El ex futbolista de Independiente se encuentra en Dallas FC, que impidió su salida en el último mercado de pases y ahora que ya está completamente recuperado de su rotura de ligamentos cruzados, en Boca quieren sumarlo para el próximo año.

Alan Velasco interesa en Boca.

A pesar del deseo del presidente boquense, en Estados Unidos no serán dóciles para negociar. Dan Hunt, máximo mandatario de los Cowboys, dejó en claro que al momento de rechazar la propuesta económica que enviaron desde el barrio porteño de La Boca “les dijimos ‘hoy no estamos interesados en vender a Alan Velasco, les agradecemos, pero queremos que siga siendo de Dallas‘”. Incluso, en el mismo diálogo con el periodista Pedro Silva, sostuvo que “la oferta no era lo que nosotros valoramos a Alan Velasco”.