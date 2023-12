A la espera de que Boca pueda oficializar la llegada de Diego Martínez como el nuevo entrenador para la temporada 2024, la novela entre el DT y Huracán, su último club, volvió a sumar un nuevo capítulo, debido al conflicto de intereses legales que tienen.

Es que, como aún desde la dirigencia de Huracán afirman que no llegó el dinero que pedían de resarcimiento por la interrupción del contrato de Martinez, que finalizaba en junio del 2024, tomaron la fuerte decisión de llevar esta situación a lo legal, intimando al entrenador.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el Globo de Parque Patricios intimó legalmente a Diego Martínez para que aclare su situación laboral o que se presente a trabajar en el club, ya que aún no hubo un acuerdo para la rescisión de su contrato.

Cabe destacar que desde Huracán piden un resarcimiento económico de 300 mil dólares para liberar al entrenador, que si bien presentó su renuncia luego del último entrenamiento del año, la misma no fue aceptada por la dirigencia del Globo, ya que estaban al tanto del interés de Boca por llevárselo en caso de que Riquelme gane las elecciones, algo que finalmente pasó.

“Que vaya a donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, dijo al respecto David Garzón, el presidente del Globo, confirmando que hasta que no reciban el dinero no liberarán al entrenador.

De esta manera, luego de la asunción de Riquelme como presidente de la institución, Boca deberá meter mano en el asunto para destrabar esta salida y poder oficializar a Diego Martínez antes de el 2 de enero, día en el que el plantel se juntará en el Boca Predio para darle inicio a la pretemporada 2024.

El comunicado de Boca oficializando la llegada de Martínez

“Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El Club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato“, publicó la página Esto es Boca, la cuenta oficial del Xeneize encargada de publicar en redes sociales las cuestiones acerca del mercado de pases y las renovaciones.

Los números de Diego Martínez en Huracán

Al frente de la dirección técnica de Huracán, Diego Martínez tuvo un 56,52% de efectividad. Fueron 12 victorias, 3 empates y 8 derrotas en 23 partidos oficiales.

Los posibles refuerzos para el Boca de Diego Martínez

Con el entrenador ya acordado, Boca buscará agilizar en las próximas horas por futbolistas que refuercen el plantel como Éver Banega, Kevin Zenón, Rubén Botta, Maximiliano Meza y los juveniles que regresan de sus préstamos.