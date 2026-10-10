Se confirmó la gravedad de la lesión de Leandro Paredes: desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho

El capitán de Boca Juniors abandonó la cancha visiblemente adolorido en el empate con Instituto.

Ya es oficial: Leandro Paredes está desgarrado. El capitán de Boca Juniors ingresó en el complemento del empate con Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura, pero 17 minutos después sintió el pinchazo y fue reemplazado por Santiago Ascacibar.

Esto hizo saltar las alarmas en el Xeneize, sobre todo tomando en cuenta los compromisos que se avecinan, y puertas adentro el panorama no era alentador. Finalmente, según pudo averiguar Bolavip, la lesión que presenta Paredes es un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

El momento exacto en el que Paredes sintió la molestia (Getty Images)

Este tipo de desgarros suelen demandar una recuperación de, por lo menos, 20 días. Si estos tiempos se respetan, Leandro Paredes se perderá tanto la ida como la vuelta de la serie contra Vasco da Gama por Copa Sudamericana y su presencia en el Superclásico estaría en duda.

Boca recibirá a River Plate en La Bombonera el 1 de noviembre. Es decir, Paredes podría llegar con lo justo para el encuentro contra el Millonario por el Torneo Clausura 2026, aunque lo cierto es que -si lo logra- será sin demasiado rodaje futbolístico.

Los partidos que se perdería Leandro Paredes con Boca

Vasco da Gama (L) | Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10

| Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana | 13/10 Talleres de Córdoba (L) | Torneo Clausura | 16/10

| Torneo Clausura | 16/10 Vasco da Gama (V) | Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10

| Vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana | 20/10 Independiente (V) | Torneo Clausura | 25/10

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El momento de la lesión de Leandro Paredes