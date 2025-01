Surgió de Estudiantes, fue campeón en Venezuela y se recibió de abogado: "Estudiar una carrera no está en la cultura del futbolista"

“Nadie tiene más títulos que yo. Beckenbauer no tiene más títulos que yo, le falta el de médico”.

La frase la pronunció hace años Carlos Salvador Bilardo y pese a que pasaron más de 20 años de que la dijera, sigue vigente. Tal es así que son pocos los futbolistas que han logrado “alzar” un título en la universidad y a ese selecto grupo se sumó hace algunos días Lucas Bruera.

El arquero de 27 años se recibió a fines de 2024 de abogado en la Universidad de La Plata, carrera que cursó a la par de su trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido de Estudiantes de la Plata, pasó por Chacarita, Aldosivi y Estudiantes de Caseros, entre otros clubes, hasta recalar en Carabobo FC de Venezuela en donde consiguió su primer título de campeón. Sobre esto charló en diálogo exclusivo con Bolavip.

-Lucas, metiste dos títulos en un año…

-Si, la verdad que fue un año bastante movido, por suerte pudimos coronarlo de la mejor manera, pero 2024 fue un año difícil, muy largo, y terminarlo así fue una alegría enorme.

-¿Que fue más difícil, el campeonato con Carabobo o recibirte de abogado?

-No, recibirme. Fueron muchos años, mucho esfuerzo, muchas materias.

-Hay pocos casos de futbolistas con títulos o que hagan en paralelo una carrera universitaria…

-Sí, se me ocurre Trapito Vega que es contador, pero lo hablaba con mi viejo y son muy pocos. Es muy sacrificado y el fútbol no te perdona, te ocupa mucho tiempo. Te conlleva mucho tiempo y no llegás. Yo te digo lo de las concentraciones, lo de los viajes, realmente los exámenes te ocupan mucho y uno tiene que aprovechar el tiempo libre. Vos imaginate una concentración de visitante generalmente son 3 días, porque generalmente se viaja un día antes, y no podés perder 3 días sin estudiar, así que en algún momento tenés que meterle. A la noche, a la tarde con los mates, pero en algún momento le tenés que meter.

-¿Por qué crees que pasa que los jugadores no siguen carreras universitarias? ¿Por tema de tiempos nada mas?

-Yo creo que los tiempos son un factor importante, pero tampoco creo que está en la cultura. El jugador de fútbol juega para salvarse, es muy linda la vida del futbolista porque vos jugás, es muy sacrificado y todo pero generalmente te absorbe, entonces quizás no tenés la constancia para estudiar. Y cuando sos grande ya estudiar es difícil y si no arrancaste a los 18 o 19 años a estudiar, es muy difícil que sigas una carrera. Más que nada porque el fútbol te lleva a irte a otro lugar, a otra provincia, a otro país… Hoy en día en definitiva existen las universidades digitales, no creo que sea excusa el tema del lugar, pero no es el mismo prestigio recibirse en una universidad pública, con una educación de calidad, que recibirse, sin menospreciar, en una universidad virtual.

Publicidad

Publicidad

-¿Por qué elegiste abogacía? ¿Tenés algún familiar abogado?

-Mi papá es doctor, mi mamá no tiene título universitario, en la familia tengo un tío que es abogado, algún primo, pero me gustan las leyes, el derecho y me parece muy interesante.

-Encontré en Instagram una página de “Bruera Group”, ¿es un proyecto en el que estás trabajando?

-Sí, es mi proyecto, es en lo que estoy trabajando, lo estoy iniciando con mi primo Facundo y con un socio. Básicamente es lo que vendría a ser asesorías legales, consultas en lo referido a derecho deportivo.

Bruera se coronó campeón del Apertura 2024 de Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Tras su paso por Aldosivi, Bruera llegó a Carabobo en 2024, en su primera experiencia en el exterior, y en junio se coronó campeón del Apertura, siendo uno de los pilares del equipo que en 2025 jugará la Copa Libertadores.

-¿Carabobo fue un equipo que se armó para salir campeón o se fue dando?

-No sé puntualmente el objetivo que se tuvo a principio de año. El objetivo siempre fue pelear, pero puntualmente Carabobo es un equipo ordenado, constante en clasificar a las copas y el campeonato mas bien nos lo encontramos a lo largo de las fechas.

-¿Ahora en el corto plazo el plan es seguir en Carabobo?

-Yo terminé contrato en diciembre y hay negociaciones muy avanzadas con Carabobo así que espero que se puedan concretar.

Publicidad

Publicidad

-¿Tu deseo es seguir?

-Sí, me encantaría. Lo dije siempre y se lo manifesté a los dirigentes y al director deportivo y estamos haciendo un esfuerzo a ver si se puede concretar.

-Estuviste mucho tiempo en el Ascenso, hiciste inferiores en Estudiantes, ¿es muy diferente el fútbol en Venezuela?

-Al ser una Primera División, es distinto. La B Nacional tiene eso particular que los recursos son más escasos, yo me quedé totalmente sorprendido con la liga de Venezuela, me parece una liga que está en pleno crecimiento, no tengo dudas que va a empezar a competir, que se va a empezar a ver, que Venezuela se va a empezar a clasificar a los Mundiales. Tienen mucho talento. Pero bueno, la situación es difícil y tarde o temprano se va a empezar a nivelar.

Publicidad

Publicidad

-¿Cómo es Carabobo? Vi que hay una playa…

-No es una ciudad costera, es una ciudad centro, a una hora de Caracas, pero lo que vos ves es Puerto Cabello, que queda a una hora de Valencia. Si vos querés ir a la playa, te vas en auto, en una hora y media. Es una ciudad muy linda, muy ordenada, el club también, es muy lindo, ordenado, la gente es muy tranquila, es un estado Carabobo que tiene mucha gente y por suerte a mi y a mi familia nos han recibido de la mejor manera, así que eternamente agradecidos.

-Más allá de tu deseo de continuar en Carabobo en 2025, ¿tenés la intención de volver a jugar en la Argentina en el futuro?

-Sí, claro. El deseo uno lo tiene siempre y tarde o temprano va a pasar así que esperemos que se pueda concretar pronto.

Publicidad

Publicidad

-¿Algún club en que ya estuviste que te gustaría volver?

-Lógicamente Estudiantes es mi mayor sueño, es el club del que soy hincha. Chacarita, Estudiantes de Caseros, creo que esos 3. Si tuviese que elegir, lógicamente la prioridad la tendría Chaca que es el club donde debuté, el club que llevo en mi corazón y siempre sigo. Estudiantes de Caseros, que es el club que me hizo profesional y me hizo el jugador que soy hoy, siempre estoy agradecido también con la gente de Caseros que siempre me muestra el cariño. Y lógicamente Estudiantes de La Plata que ya es lo más difícil porque es Primera División y es uno de los más grandes de Argentina, así que siempre para mí está entre los 5 grandes por todo lo que representa. Esperemos que en algún momento se pueda dar.

-En Chacarita dejaste una muy buena impresión…

-No tanto quizá por lo que pasó deportivamente, yo en Chaca jugué poco, pero el puesto de arquero… Pasaron varios arqueros por el puesto y había cierta irregularidad y yo capaz en los partidos que mostré, lo hice bien, el equipo ganó y cuando uno viene nuevo, con las victorias… Yo aparte tengo ese sentido de pertenencia muy inculcado y creo que la gente se aferró a mi y yo lógicamente a ellos. Después por otras cuestiones no terminé jugando y me terminé yendo, pero el cariño a la gente de Chaca y a la institución la tengo muy presente en mi vida.

Publicidad

Publicidad

En la final del Apertura, Carabobo FC goleó 3 a 0 a Metropolitanos. En ese encuentro, el conjunto perdedor falló un penal cuando el duelo estaba 2 a 0 y Bruera lo festejó bailando como Dibu Martínez.

-Hablando del puesto de arquero, con la aparición del Dibu en la Selección se revivió el furor por el puesto, más que nada en los mas chicos, no sé si lo notás.

-Mirá, comparto lo que decís, Dibu revolucionó absolutamente todo. Es una locura. Cuando yo era chico el arquero de la Selección era el Pato Abbondanzieri, pero bueno creo que el Dibu se llevó todo puesto. Pasa que Argentina siempre ha sacado buenos arqueros, más el fútbol argentino siempre tiene buenos arqueros, es una buena cuna. Pero sí, tengo la esperanza de que se sigan formando, no tengo dudas de que cada vez va a haber mas chicos que van a atajar mejor en nuestro país.

Publicidad

Publicidad

-¿Cómo ven al futbolista argentino en el exterior?

-Hay un concepto muy positivo, el venezolano al argentino lo quiere mucho, también por la hospitalidad que hemos mostrado en el país así que gracias a Dios nos quieren mucho.

ver también Ascendió con Enzo Pérez, fue campeón en el Estudiantes de Verón y ganó la Sudamericana con Arsenal: "Nunca vi racismo en Argentina"