Lautaro Blanco debutó con la camiseta de Boca y no tuvo sobresaltos. El ex-Elche, que con un puñado de entrenamientos le alcanzó para ganarle la pulseada a Frank Fabra, estuvo firme en defensa y tuvo aportes interesantes en ataque. Diego Martínez lo reconoció en rueda de prensa y lo llenó de elogios.

“El partido de Lautaro me gustó muchísimo. Cuando la gente del club me dijo que estaba la posibilidad de que venga, no lo dudamos”, expresó el director técnico tras el estreno del surgido en Rosario Central y agregó:“Al verlo entrenar lo veo muy serio, muy enfocado en lo que quiere”.

Tras tirarle flores, el DT se despachó con una frase que resalta una virtud del rosarino… ¿y un defecto del colombiano?: “Es un lateral de los que nos gusta a nosotros, que son mixtos. Miran al arco de enfrente, pero son agresivos en los duelos defensivos“. “Creo que hizo un muy buen partido“, sentenció.

Cabe recordar que, en el partido del pasado lunes ante Tigre, Blanco jugó los 90 minutos mientras que Fabra y Marcelo Saracchi ocuparon un lugar en el banco de suplentes. Quedan algunos días con el mercado de pases abierto y, si se va un marcador de punta, todo indica que será el que ya lleva 9 años en el club.

¿Hace cuanto no jugaba Lautaro Blanco?

La decisión de Martínez de poner a Blanco de titular sorprendió no solo por los pocos entrenamientos que tiene encima, sino porque no jugaba desde el 19 de diciembre de 2023. Ese día había sido su última presentación oficial, entrando en el segundo tiempo del Elche vs. Mirandés, por la Segunda División de España.

El lateral izquierdo había sido titular por última vez el pasado 22 de octubre, en un triunfo por 1-0 ante Huesca, donde Sebastián Beccacece decidió reemplazarlo en el entretiempo. ¿Logrará tener la continuidad que tanto venía buscando en Boca?