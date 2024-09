La imagen del Superclásico que River le ganó a Boca el sábado en La Bombonera fue la pelea de Sergio Romero con un hincha cuando el arquero se dirigía rumbo al vestuario después de la derrota. Por esta escena escandalosa, el club decidió castigar al futbolista que este martes rompió el silencio.

Chiquito, que ya había hablado en zona mixta después del encuentro, ahora volvió a referirse a lo ocurrido luego de haber sido sancionado con dos partidos sin poder ser convocado. “Expresar, como lo dije ni bien terminó el partido, lo arrepentido que estaba de la situación, del momento, obviamente que uno es profesional y tiene que saber que en ese momento tiene que tener la mente en fría, bajar los humos, la temperatura, irse al vestuario y comenzar a pensar qué pasó en la cancha y pensar en lo que viene”, comentó en diálogo con El Canal de Boca.

“Lamentablemente, no pude controlar ese momento, estaba demasiado enojado. Enojado con el árbitro que para mi la última jugada había sido gol para nosotros, que teníamos la chance de sacar el partido adelante y no perderlo. La verdad que no me aguanté el momento y tuve una reacción horrible, fea. Tuve que pedir disculpas al hincha, al presidente, al club, a mis compañeros, a todos y obviamente a mi familia también por el hecho de que la gran parte son hinchas de Boca y aman estar en la bombonera y ver a Boca”, sentenció sobre su reacción.

A su vez, Romero reveló qué charló con los integrantes del Consejo cuando le informaron del castigo: “Tuve una reunión después del entrenamiento, en la cual me comunicaron la sanción de dos partidos sin poder estar entre los convocados y uno es profesional y lo entiende”. Y sumó: “Hablamos de eso, de lo que fue el partido, el momento que estamos viviendo y entre todos tratar de sacar el equipo adelante y que comiencen los triunfos”.

Chiquito Romero, sobre el gol anulado a Boca

Por otro lado, Romero aprovechó la charla para señalar que, según su mirada, Boca fue perjudicado con el arbitraje de Nicolás Ramírez por la última jugada del partido. El arquero sostuvo que si bien hubo mano de Milton Giménez en el gol anulado, debió haberse cobrado penal para el Xeneize.

“Le dije lo mismo al árbitro, si esa mano es en mitad de cancha la jugada continuaba, Milton se cae, le pega la pelota en la espalda y entra al arco, pero previo a eso hubo un tremendo pisotón del arquero al pie de Milton y después encima una patada. Todo eso se le pasó por alto, le digo. Y él encerrado en lo que había visto en la cámara, que era mano y anulaba el gol”, sostuvo.

En este sentido, denunció que la imagen de la pantalla influye directamente en el árbitro: “Yo también le digo que es muy chocante para un árbitro ir a ver una situación al VAR y lo primero que te muestran es una imagen congelada de la pelota tocando cara y mano. Esa imagen ya te esta diciendo que hubo una mano, te están marcando una situación que vos no viste”.

Justamente sobre esto, dejó en claro que para él a Boca suelen perjudicarlo: “En este club nos acostumbramos que las situaciones raras siempre son en contra nuestra”.

El comunicado de Boca por la sanción a Romero

“El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors)“.

“Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos“.

“Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía“.