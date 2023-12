Mientras se disputan los últimos partidos del año, algunos jugadores de la Selección Argentina que hace un año alcanzaron la gloria eterna al ganar el Mundial de Qatar 2022, ya se encuentran sin actividad oficial y regresaron al país para pasar las fiestas y disfrutar de las vacaciones con su familia.

Uno de estos campeones del mundo que ya no está en competencia y que se prepara para entrenar en la convocatoria con la Selección Argentina Sub 23, es Thiago Almada, el futbolista del Atlanta United de la MLS, y en las últimas horas pasó por el programa Generación F, en ESPN, en donde confesó que estuvo cerca de jugar en Boca hace unos años.

“Llegué a Vélez a los 5 años, primero arranqué un año con la 2000, hasta que se formó la 2001 y ahí me quedé. En ese año me fui a varios clubes, entrené en River, en Argentinos Juniors y al final me quedé en Vélez”, comenzó contando el mediocampista ofensivo de 22 años.

Y agregó: “Fui a fichar en Boca, me había llevado Maddoni y me saltó un soplito en el corazón, por lo que no me pude fichar. El destino y la vida hicieron que me quede en Vélez y pude debutar ahí. El soplo después desapareció, era un soplo normal, pero por eso no me pude fichar”.

La historia entre Almada y Boca no es nueva, ya que en varios mercados de pases sonó como posible refuerzo del Xeneize, aunque nunca llegó a ser una oportunidad concreta, y en los últimos días volvió a tener un capítulo, ya que Juan Román Riquelme lo elogió en diálogo con el Loco y el Cuerdo.

“Es muy bueno, me gusta. Hablo con él bastante seguido, la familia es de Vélez pero cuando quieren vienen a ver a nuestro club en algún partido. Lo quiero mucho y creo que va a ir a Europa después de Estados Unidos. Acá siempre vamos a querer a los grandes jugadores”, había dicho Riquelme.

Los dichos de Thiago Almada cuando le consultaron sobre la oportunidad de jugar en Boca

“Siempre me preguntan lo mismo, ja… Riquelme me felicita y siempre estamos en contacto”, dijo en aquella ocasión, tratando de esquivar la pregunta.

Thiago Almada habló sobre su futuro

“Tengo ganas de irme a Europa, a cualquier liga. Pero, si me das a elegir, prefiero la Premier o la de España”, tiró con respecto a su futuro. Además, agregó sobre la posible vuelta al fútbol argentino: “Por ahora no quiero volver, quizás más adelante”.

Los números de Thiago Almada en Atlanta United

Desde su llegada en el 2022, el volante ofensivo lleva disputados 66 partidos, en los que anotó 20 goles y repartió 23 asistencias.