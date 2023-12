Los 5 jugadores de Boca citados por Mascherano para la Selección sub 23

El próximo 20 de enero en Venezuela se disputará el Preolímpico Sudamericano en donde la Selección Argentina sub 23 buscará clasificar a los JJOO de París 2024 de la mano de Javier Mascherano. En lo que son los preparativos para este torneo que se jugará a fines del primer mes del próximo año, el entrenador dispuso de una nueva lista de convocados para la cita de diciembre y en la misma, fueron incluidos cinco futbolistas de Boca.

El seleccionado dirigido por Mascherano no tendrá partidos amistosos en esta nómina, pero sí se entrenarán este martes, miércoles y jueves en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para ser examinados por el “Jefecito” en lo que será la última convocatoria previa al Preolímpico.

Entre los de Boca, aparecen tres futbolistas que ya fueron citados en los últimos llamados, ya que se encuentran el arquero Leandro Brey, Nicolás Valentini y Cristian Medina, y a ellos se sumaron Valentín Barco y Ezequiel Fernández. En la vereda de enfrente, en River, no aparecen citados debido a que Mascherano no convocó a ningún futbolista de equipos que se encuentren disputando los playoffs de la Copa de la Liga, por lo que Pablo Solari y Santiago Simón -habituales convocados millonarios- no formaron parte de la nómina.

Con estos cinco juveniles citados desde Boca, el Xeneize se convirtió en el equipo que más jugadores citó Javier Mascherano para esta jornada de entrenamientos que la Selección Argentina sub 23 tendrá en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Cabe destacar que, tras haber quedado sin competencias oficiales tras el cierre en la Copa de la Liga ante Godoy Cruz, el plantel de Boca fue licenciado hasta fines de diciembre con vacaciones. Ahora, estos cinco pibes deberán suspender momentáneamente su descanso para sumarse a las prácticas con la Selección juvenil.

Sacando los de Boca, los 19 futbolistas restantes se dividen entre seis del exterior y trece del fútbol argentino, en donde destacan nombres como Luciano Gondou, Federico Redondo, Thiago Almada, Bruno Zapelli, Facundo Farías y Santiago Castro.

La lista completa de convocados por Mascherano

Marco Di Cesare, Luciano Gondou y Federico Redondo (Argentinos Juniors); Juan Sforza, Ian Glavinocich y Francisco González (Newell ‘s); Lucas Esquivel y Bruno Zapelli (Athletico Paranaense); Joaquín García y Santiago Castro (Vélez); Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina (Boca); Ramiro Enrique (Orlando City); Rodrigo Villagra (Talleres); Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising); Gonzalo Luján (San Lorenzo); Facundo Sanguinetti (Banfield); Pedro De la Vega (Lanús); Facundo Farías (Inter Miami); Thiago Almada (Atlanta United) y Fabricio Iacovich (Estudiantes).

¿Cómo le fue a la Selección Sub 23 en los últimos partidos?

El seleccionado dirigido por Mascherano no ve el triunfo desde hace cuatro encuentros, ya que en la fecha FIFA de octubre empató en dos ocasiones contra Venezuela por 0 a 0 y 1 a 1, y en la última cita de noviembre la sub 23 disputó dos partidos ante Japón en donde la Selección cayó por 5 a 2 y luego empató 0 a 0. En septiembre, en cambio, la Albiceleste juvenil se impuso por 2 a 1 y 3 a 0 a su par de Bolivia. Ahora, en diciembre, no habrá partidos pero sí series de entrenamientos y preparativos para el Preolímpico en el Predio Lionel Andrés Messi.

¿Por qué no fueron convocados Garnacho, Nico Paz ni los “europibes”?

Al ser una convocatoria de cara al Preolímpico y no a la Selección juvenil en una fecha FIFA, los clubes no tienen la obligación de cederlos al seleccionado y, al encontrarse en plena disputa de torneos internacionales en Europa, ni Garnacho, ni Nico Paz, ni los hermanos Carboni ni otros tantos ejemplos como Alejo Veliz, Facundo Buonanotte, Gino Infantino y otros tantos más no fueron convocados por Mascherano.