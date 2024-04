En TN se hicieron eco de la repercusión que tomó el insólito exabrupto contra Boca durante la lectura de los títulos destacados de la jornada en el noticiero de la primera mañana, por lo que minutos antes del cierre sus conductores, Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez, se encargaron de explicar lo sucedido.

“Tenemos que contar que hoy, durante la lectura de los títulos de las siete de la mañana que justamente me tocaba a mí, hubo un texto, inapropiado, que salió al aire escrito pero no salió al aire de mi voz contándolo, y que no tiene nada que ver con la política de TN“, expresó la conductora.

Fue Sergio Lapegüe el encargado de explicar entonces el motivo de esa filtración que no tardó en viralizarse en las redes sociales. “Fue una broma interna, que no debería haber salido nunca al aire. Esto tiene que ver un poco con el folclore del fútbol, ustedes lo entienden. Fue un error, no tendría que haber salido nunca al aire y ya ha sido tomada una medida disciplinaria con esa persona que ha querido hacer un chiste de mal gusto“, dijo.

“Nosotros estamos poniendo la cara, haciendo el noticiero todos los días, tratando de ponerle siempre buena onda. Obviamente, cuando Roxy estaba leyendo eso, no leyó porque sabía que había un error“, agregó. “Es una aclaración y corresponde que pidamos disculpas. Fue un error y pedimos disculpas“, concluyó su compañera.

La gráfica que salió al aire durante la lectura de títulos en TN.

¿Qué fue lo que pasó en TN?

Roxy Vázquez tuvo a cargo el repaso de los títulos de las siete de la mañana y al abordar el resumen de la jornada de Copa Sudamericana comenzó a leer la información tal cual salió en la gráfica al aire, hasta que hizo silencio por detectar el exabrupto.

“Lanús se impuso al Metropolitanos por 2 a 0, equipo sensación del continente, y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou. Ah, y a Boca se lo gar… en Brasil”, se leyó en la gráfica, pero la periodista tuvo los reflejos para detenerse justo a tiempo.

Hubo un breve silencio en el piso, seguido de una falla de sistema que se vio al aire. La transmisión se quedó mostrando imágenes de la ciudad y se escucharon las risas de quienes estaban en el estudio. “En 25 años de laburo nunca me sucedió”, dijo Vázquez. “Por lo menos frenaste, porque hay otros que siguen”, le respondió Lapegüe.